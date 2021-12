國際火線／獨裁者的春天：歡迎光臨威權主義全球化年代

▲獨裁者普丁 (左) 與很有獨裁者施政風格的川普惺惺相惜。(圖/達志影像/美聯社)

記者朱錦華/特稿

目前的西方式自由民主制度,在20世紀時隨著歐美霸權的擴張而逐漸全球化。儘管期間一度遭到法西斯主義、共產主義制度的挑戰,但二戰結束後法西斯政權(德、義、日)戰敗,全球變成共產跟民主兩大陣營對抗的局面。

然而20世紀末柏林圍牆崩塌、蘇聯集團解體後,民主陣營終於贏得壓倒性勝利。因此黑格爾派學者法蘭西斯福山(Francis Yoshihiro Fukuyama)在他1992年出版的代表作《歷史之終結與最後之人》(The End of History and the Last Man)裡作出結論說:西方國家的自由民主制度可能是人類社會演化的終點、是人類政府的最終形式。「歷史終結」意味著自由民主制度將成為所有國家政府的唯一形式、而且是最後的形式。

但西方自由民主制度的幼苗,在不同國家的土壤裡會繁衍出不同的花果。而根正苗紅的西方自由民主政體、甚至一些「從共產變成民主」的政權,後來也會因為「時空環境不同」(這真是一個超級好用的萬能藉口),演化出不同的「自由民主變種」。當中最繁茂、最綻放的一支,即所謂「威權式民主」。

西方式自由民主的核心,是自由經濟,即「經濟學之父」亞當史密斯所說的:在價格機制充分運作下,自由市場裡的供給與需求會自然而然達到均衡,價格與數量都是最適當的水準,彷彿市場運作冥冥中有一隻「看不見的手」(invisible hand)在指引一般,因此政府的監管越少越好。

但史密斯先生千算萬算沒算到的是:人類的無盡貪婪會不斷製造出許多經濟危機;例如美國1930年代的經濟大蕭條、1997年的亞洲金融風暴、21世紀時因美國「次級房貸危機」引爆的2008年全球金融海嘯等。這些經濟危機不但讓人民吃盡苦頭,更衝擊許多國家的自由民主制度。

說來諷刺,在自由民主機制運作下,要讓經濟復甦或維持穩定發展是相對困難的。因為人多嘴雜、一人一把號,需要許多磋商、妥協。反而是一些集權式國家,因為政府運作更有效率,在面臨經濟危機時,表現反而會比較好(例如新加坡、中國大陸)。 這個現象給了不少西方式體制下的政治人物重要啓示。

一些掌權中的國家領導人、或透過政權輪替上台的新執政者,一旦面臨經濟衰問題時,很自然會採取強硬手段來挽救經濟, 一旦成功了,他們很容易就獲得連任。一些野心家食髓知味,於是往往以「給我更多、更久的權力,才能給你們更久更富的好日子」為由,威迫利誘人民繼續選他當國家領導人。許多卑微的人民被經濟問題整慘了,不順從也難,甚至出現了「只要(國家領導人)能把經濟搞好,他貪污我也可以接受」這種低標要求。

另一方面,威權式領導人脅迫人民支持他的另一項法寶:是「國家安全」。他們會製造出許多「稻草人」(假想敵),同時施展「唯有我可以保護國家,唯有我可以保護人民」的魔咒,讓人民在憤怒和恐懼下繼績投票支持他,直到永遠......。近年,不少本來是民主體制的國家相繼冒出威權式的領導人、甚至獨裁者,就是在這種背景下誕生的。

土耳其的政治強艾爾段(Recep Tayyip Erdogan)曾是挽救國家經濟的功臣,從2003年起一直擔任總理到2014年,但他還不過癮,轉而參選總統,2014年在該國史上首次總統直選中以51.71%得票率成功當選。接著,2017年他發動修憲公投,將議會制改為總統制、廢除總理職務,由權力更大的總統身兼國家元首和政府的領導人。2018他連任成功。新總統制一任5年,可連任一屆。換言之,如無意外,艾爾段的總統任期至少可以做到2029年。

不久前二度跟中華民國斷交的尼加拉瓜總統奧蒂嘉(Jose Daniel Ortega),則是從革命英雄淪為獨裁者。2014年他透過國會修憲,廢除對總統任期的限制,好讓自己可以無限期競選連任。他近年的作法跟艾爾段一樣,不斷的打壓異己,操控媒體,以保證自己的總統職位一直可以「歲月靜好」的做到不想做、或自己「掛掉」為止。

西方式民主國家的領袖尚且如此,原本是集權式國家國的領導人就更不用說了。2018年,中國人大投票通過憲法修正案草案,將「國家主席連續任期不得超過兩屆」的規定正式從憲法刪除。習近平想當國家主席多久就多久。

說到獨裁者,當然不能不提俄羅斯的「普丁大帝」。我已經不記得他掌權有多久了,只記得自從1999年他出任總理後,接下來就不斷的變換位子:從總理變總統、再從總統變總理、然後又從總理變回總統,目的只是因為不願放下手中的權力。2020年,普丁簽署由他本人提出的憲法俢正案,讓他在2024年任期屆滿後,未來還可以再競選兩任總統。這項修正案原定於2020年4月22日舉行全國投票,但因為新冠疫情衝擊,被迫延後舉行。我想,要通過只是遲早的事。

自從4年前美國出了一位川普總統後,在經濟不景氣迷霧裡掙扎、摸索前進的人民渴望強人領導的浪潮更是席捲全球,也蘊釀出更多獨裁者和「準獨裁者」(例如川普)。一些威權主義領導人掌政的國家,最後甚至可能演變成極權主義政權。冬天來了,獨裁者的春天還會遠嗎?