見阿北掏一疊鈔從此有陰影！她拆解「金錢課題」道歉：誤會你太久

▲很多人對金錢有恐懼、匱乏的課題，可能根源是將金錢與邪惡劃上等號。（示意圖／記者袁茵攝）

文／曾彥菁 Amazing

摘自／悅知文化《我想和自己，好好在一起》

在一場性愛塔羅工作坊裡，我分享了小學六年級時，曾被路上騎機車的阿伯掏出一大疊千元大鈔，問我要不要跟他做愛的可怕往事。這加深了我對中年男子的排拒與厭惡，從此以後走在路上都故意臭著臉。原以為這件事對我產生的陰影大概就是如此，催眠師朋友卻提問：「我在想這件事有沒有可能，讓你也開始對『錢』感到排斥？」

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我的確對於金錢沒有太多好感，看過許多人為了錢財變得貪婪、瘋狂，人與人為了利益彼此傷害，讓我覺得錢很邪惡，不該靠太近。

父親在我眼中，就是為了金錢汲汲營營的例子，從股票、房地產到賭博，明明有聰明頭腦與成功事業，最後卻欠下債務，被金錢蠱惑到失去一切。我警惕自己不要跟他一樣，投身公益慈善工作，不投資不買股，也沒有買房買車的規劃，同樣孑然一身，我覺得自己的姿態比他輕盈多了。

不過，成為自由工作者後，沒有每月固定進帳的薪水，我開始感到心慌，深深在意起錢的多寡。存款快見底時，我焦慮不安；稿費入帳時，我開心盯著揚起的數字，還截圖紀念。我根本沒有這麼清高，我需要錢，我喜歡錢，但又討厭喜歡錢的自己。

大概因為到了三十歲，身邊一些自由工作的朋友紛紛談論起「金錢議題」，不是討論如何投資賺錢，而是「我們跟金錢的關係是什麼」？朋友推薦給我一本書，一位中國催眠師分享關於財富的心靈法則。他在多年的催眠諮商中，漸漸了解財富就是一種能量，我們心中的信念會影響它的流動，阻擋或歡迎，都會透過錢財展現。所以錢財不只是錢財，更是我們與物質世界的關係顯現。

「世界上所有金錢都是為生命服務、都是為世界繁榮而流動著。他們深知，金錢是一種能量，無處不在且不會憑空消失。因此，世界從不存在金錢的匱乏，只有人類心靈的匱乏。」

▲「金錢是一種能量，無處不在且不會憑空消失。」（示意圖／pixabay）

看到這段話，我像是被打醒一樣，發現一直以來我都誤會了金錢。我覺得他就像魔戒一樣，獲得的人都會變得癡狂、失去理智，但事實上，金錢是人類發明出來，並且賦予意義的，本質上它並無魔力，甚至不真的存在，是人類給予了它力量，卻反過頭來被它所操弄。所以金錢的匱乏實際上並不存在，一切是人心問題。

同樣一筆金錢，有人拿來照顧家庭、滋養員工、幫助貧窮；也有人拿來擴張權力、截斷資源、收買人心。錢本身是中性的，過度的貪婪或是排拒金錢，反映的都是一個人的內心。

我的父親一生競逐錢，是因為他心裡破了一個洞。小時候原本家境不錯，他的父親卻因意外過世，母親又因為生了重病，幾乎把家裡的錢都拿去治療，最後還是無力回天。所以父親在他很小的時候，就失去了雙親。

跌落貧困的家境讓他常被同學嘲笑，我想從那個時候開始，他心裡就有了一個無底黑洞，以為拚命賺錢就能補起來，但不知道裡頭缺乏的其實是愛。

父親就像《神隱少女》中的無臉男，因為過於孤單寂寞，偶然發現金錢可以買到一些人的認可，就拚命膨脹自己。事實上，在那個「臺灣錢淹腳目」的時代，股市破萬點，人人都以為金錢是世上最甜美的果實。但愛與關懷、真誠的陪伴、深刻的人際連結，才是每個人打從心底渴望的寶物。

我走上與父親相反的另一個極端，其實也是一種金錢迷思，以為錢是惡魔，是它帶走了人們的理智，害怕被錢操弄的我，同樣有自己的功課要做。

從前在公益組織工作，往往把理想拉得很高，覺得談到錢就是俗氣，有時跟預算資源很多，理念卻不怎麼合得來的單位合作，也會在心裡頭氣老闆為什麼要為了錢妥協？可是確實多了這筆收入，組織在後面的援助專案就可以做得更好，長期來看還是支持了我們的理想，只是當下的選擇讓人容易把金錢與理想放在對立面。

▲「金錢的匱乏實際上並不存在，一切是人心問題。」（圖／記者張一中攝）

金錢如果有自己的聲音，一定會說：「你們人類好煩呀，在我身上產生這麼多心結，我明明只是一張紙，甚至只是一個概念，你們卻賦予了這麼多的意義與想像。請記得我是一個交易工具，幫助你創造想要的人生，重點與本質都是你們自己！」

作為一個誤會錢這麼久的人，我想要向它道歉。抱歉我把你想得邪惡，把錯都怪在你身上，你一直以來都是無辜的，貪婪躲在你的身後張牙舞爪，想必你也痛苦。從今天開始我會練習不討厭你、不懼怕你，也不依賴你，讓你就只是一個中性的存在。

我會努力寫作與工作，歡迎你和不同形式的愛，作為回報流進我的生命；我也會將你作為感謝他人付出的回饋，交換成我所需要的滋養。謝謝你的流動串起這個世界，串起人類。

★本文摘自悅知文化出版《我想和自己，好好在一起》，原文標題「討厭喜歡錢」。

作者曾彥菁 Amazing，文字工作者，在女人迷、天下獨立評論等平台游牧寫作。著有《有一種工作，叫生活》（遠流出版）。社會學出身，習慣為每件事爬梳脈絡，釐清背後的因果關係，又同時好奇個人心靈在龐大的結構中，如何活著與感受。