房仲帶看屋驚見雙屍！富豪夫妻詭死「並掛泳池邊」…警曝畫面追兇

▲加拿大富豪舍曼（Barry Sherman）與妻陳屍家中地下室。（圖／路透社）

記者閔文昱／綜合報導

加拿大Apotex藥廠大亨舍曼（Barry Sherman）與妻子哈妮（Honey）2017年12月離奇死於家中地下室游泳池邊，遺體都以皮帶掛在欄杆上加拿大Apotex藥廠，當時驗屍報告指出，75歲的舍曼與70歲的哈妮被勒頸、頸部受壓而死，而警方事後則證實2人是遭到謀殺，而非謀殺後畏罪自殺。對此，警方近日公布一段監視器畫面，讓這起離奇命案有了新進展。

根據調查人員公布的一段監視器畫面，只見一名身高約為170公分到179公分的男子，身穿黑色上衣，走路時略顯不尋常，經過該處監視器時，正好與舍曼夫婦遭到謀殺後的時間差不多，因此警方懷疑他與案件有關，呼籲民眾出面協助指認。加拿大多倫多警方兇殺案小組偵探布蘭登（Brandon Price）表示，目前當天監視器拍到的人都已排除嫌疑，只剩這名黑衣人還無法確認身分。

▲加拿大警方近日公布一段監視器畫面追兇。（圖／翻攝自YouTube／Toronto Police Service）

綜合外媒報導，舍曼是加拿大最大學名藥廠Apotex的董事長，身家超過30億美元，他和妻子哈妮2017年12月15日被人發現陳屍家中，當天一名房產經紀人上門找舍曼夫婦，卻無法聯絡到他們，才意外發現兩人已經死亡。刑事專家史蒂夫瑞安（Steve Ryan）表示，兩人死因是繩索壓迫頸部（ligature neck compression），可能是因繩索或其它繩狀物纏繞頸部所致。

由於這起案件當中，當局沒有找到任何證據顯示有人闖入屋內，先前也沒有嫌疑犯，因此一度研判，此案是謀殺後畏罪自殺（murder-suicide），也就是舍曼先勒死妻子後再自殺，但家屬立即反駁這項說法。私家偵探試圖證明，此案是「職業殺手」所為。警方之後也公開表示，當局正朝目標式殺人的方向偵辦。

▲加拿大警方調查後表示，舍曼與妻子哈妮的確是遭到謀殺，而非謀殺後畏罪自殺（murder-suicide）。（圖／達志影像／美聯社）

葛林斯潘雇用私家偵探調查案發現場，也請求二度驗屍。他們發現，死者手腕上有遭綑綁的痕跡，但發現屍體時手腕上卻沒有綑綁物，現場也沒有任何繩索類的物品。調查團隊對認為，舍曼和妻子都是被人勒斃，之後才被綁在欄杆上，兇手很可能是一名或多名職業殺手。

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