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快訊／2台灣人在越南運毒　今日被法院「判死刑」

▲▼兩名台灣人越南運毒 遭胡志明市法院判死。（圖／翻攝越南中央政府網站）

▲2名台灣人在越南運毒，遭當地法院判處死刑。（圖／翻攝越南中央政府網站

文／中央社

越南胡志明市人民法院今天開庭審理一起非法運輸毒品案，法院一審判決江姓與葉姓台籍被告死刑，並分別另處5000萬越南盾（新台幣約6萬元）罰金。

越南青年報（Tuoi Tre）報導，胡志明市人民法院今天開庭審理2019年一起非法運輸逾600公斤的毒品案，並以非法運輸毒品罪判處2名台籍被告死刑。這2名台籍被告分別是33歲的江姓男子與35歲的葉姓男子。

根據報導，胡志明市人民法院還對每名被告額外處以5000萬越南盾罰金。

刑事局駐越南聯絡官張能欽表示，過去3年共有8名台灣人因毒品案而被越南警方逮捕，目前已有3人遭判死刑，另有5人因案件仍在偵查中尚未起訴。他呼籲，在越南涉毒超過1公斤就會判死，民眾勿持僥倖心理。

報導表示，這起案件是越南所破獲非法運輸甲基安非他命（Methamphetamine）案中，重量最多的一起。

▲▼兩名台灣人越南運毒 遭胡志明市法院判死。（圖／翻攝越南中央政府網站）

▲2名台灣人在越南運毒，遭當地法院判處死刑。（圖／翻攝越南中央政府網站）

根據起訴書，2019年4月12日，胡志明市第5郡交警小組透過監視器發現3輛車違規停車，警方懷疑車上載有違禁品，出動人力趕到黃敏達（Huynh Man Dat）與武文傑（Vo Van Kiet）街口展開追捕。

越南警方最後攔下一輛由葉男所駕駛的7人座汽車，江男也在車上。此外，還攔下一輛由代駕公司司機黎黃福（Le Hoang Phuc，越南籍）所開的貨車。

經檢查，警方發現貨車內裝著60個紙箱，每一紙箱內有一個音響，音響裡面有許多寫著「觀音王」的茶包，裡頭藏有甲基安非他命，總重達606公斤。

江男供稱，自2018年至被捕期間曾3度入境越南，而葉男則是首次入境越南。

根據供詞，他們是在一名「陳先生」的指導下，於2019年4月10日從胡志明市新山一國際機場（Tan Son Nhat International Airport）入境越南，只要完成「指定任務」並回台通知「陳先生」，就可獲5000美元酬勞。

入境越南後，葉男2019年4月12日開車載著江男，並要求黎黃福開貨車到約定地點，一行人隨後準備將毒品運到同奈省（Dong Nai），途中在胡志明市街上被警方發現。

 

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