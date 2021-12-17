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捷克參議院譴責「中國霸凌立陶宛」　通過決議案向歐盟發聲

▲▼領導5個黨團的反對派領袖費亞拉（Petr Fiala）正式被任命為捷克總理。（圖／路透）

▲依照參議院通過的決議案，捷克總理費亞拉（Petr Fiala）必須在出席歐洲理事會時，為立陶宛發聲。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

台灣之友捷克參議院15日通過一項決議案，力挺另一個台灣之友立陶宛，指責中國對立陶宛外交人員的行為，違反維也納公約，要求捷克總理必須在出席歐洲理事會時，為立陶宛發聲，譴責中國對立陶宛的「系統性霸凌行為」。

捷克參議院外交、國防與安全事務委員會主席費雪（Pavel Fischer）在推特上發文指出，立陶宛被迫關閉中國辦事處，大使也被北京要求離開，這已經違反了維也納公約。

▲▼捷克參議院外交、國防與安全事務委員會主席費雪（Pavel Fischer）在推特上貼出通過的決議案。（圖／翻攝自Pavel Fischer twitter）

▲捷克參議院外交、國防與安全事務委員會主席費雪（Pavel Fischer）在推特上貼出通過的決議案。（圖／翻攝自Pavel Fischer twitter）

費雪說，強烈抗議中國共產黨有系統的霸凌立陶宛的行動， 這不僅是對立陶宛的考驗，更是對我們的考驗，他們正在考驗我們是否準備好，包括北約和歐盟在內，為我們的盟友挺身而出。

費雪在決議案通過後的推文表示，參議院批准了政府在歐洲理事會會議上，聲援立陶宛的授權，立陶宛的外交官不得不返回維爾紐斯，應對中國的霸凌行為，「對歐盟國家團結的真正考驗正在進行中」。

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