沖繩美軍基地爆第1例Omicron確診　百人群聚感染！未做基因定序

▲沖繩縣駐日美軍基地傳出大規模百人群聚感染，一名日本男職員基因定序確認為Omicron變異株。（示意圖／路透）

記者張寧倢／編譯

日本沖繩縣17日通報首例Omicron變異株感染，確診者是一名在沖繩本島美軍漢森基地工作的50歲男性日本員工。而以美軍陸戰隊隊員為主的漢森基地則通報了約100人大規模群聚感染，沖繩縣當局要求美方進行基因定序分析。

根據NHK、《沖繩時報》報導，居住在日本沖繩本島北部、中部的多名民眾確診了新型Omicron變異株，據了解，被感染者都是在美國海軍陸戰隊「漢森基地」工作的日本職員，而截至17日，漢森基地已通報了100人的大規模群聚感染。相關人士指出，由於美軍並未進行Omicron基因組分析，懷疑基地內部Omicron變種病毒已經開始廣為擴散。

駐日美軍陸戰隊17日晚間6時表示，作為部隊部署計畫的一環而抵達漢森基地的多名隊員被檢出感染新冠肺炎，美軍將把基地內的「健康保護情況」（HPCON）警戒級別從輕度提升到中等「B」級別（BRAVO），目前隊員行動範圍受到限制，阻斷與基地外的居民接觸，檢測陽性者全數隔離，並正在積極追蹤密切接觸者。

沖繩縣衛生當局正在對Omicron變異株確診者的家人與同事等密切接觸者進行採檢與樣本分析，並且決定在18、19日對漢森基地500多名日本員工進行PCR檢測。此前，漢森基地於15至16日僅通報了14例新增確診。