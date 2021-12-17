快訊／大阪火警增至19死！　警曝：嫌犯疑拿「裝滿液體」袋子縱火

▲日本大阪北新地大樓火警。（圖／路透，下同）



記者張方瑀／綜合報導

大阪北新地市區一棟住商混合大樓在17日上午發生嚴重火警，導致27人失去呼吸心跳，目前證實已經有其中19人死亡。調查人員表示，有人通報疑似是一名男子在4樓西梅田身心診所內縱火，目前警方正在調查。

位在北新地1丁目的8層樓建築「堂島北大樓」在17日上午發生火警，儘管火勢在30多分鐘內即撲滅，但仍造成27人呼吸停止，包含17名男性和11名女性，傷患分別被送至大阪市內13間醫院。根據NHK最新消息指出，目前確認其中19人死亡。醫院稍早表示，大部分的傷患都不是被燒傷，而是一氧化碳中毒。

日本警方已朝縱火方向展開調查。搜查人員引述事發當下一名女性的說法指出，當時一名男子手中持有袋子，在把袋子放下後，現場便竄出大火。另有目擊情報指，當時該名男子手中的袋子有液體流出。目前不清楚該名男子已經逃逸還是死傷者其中一人。

大阪市消防局稱，案發當下的27名心肺停止患者，當時全在起火樓層4樓。

NHK報導指出，起火大樓建於昭和45年（西元1970年），是地上8層的住商混合大樓，起火點是4樓的身心診所；據曾經就診的病患表示，裡面通道非常狹窄，電梯跟消防樓梯口甚至很難讓人肩並肩通過。大阪消防局則指出，在去年9月25日對大樓實施的定期消防安檢中，並沒有出現任何缺陷。

另一名同樣在該診所就醫的男性病患表示，平常診所內的職員包含醫師、護理師約有6人，但今天（17日）上午是進行復健計畫「復職課程」（Rework program）的日子，除了病患外還會有其他治療的專業人士在場，「今天因為有事沒辦法去，一想到自己可能去了，自己遭遇到火災就很害怕。」

在附近上班的30歲女性表示，現場除了濃煙刺鼻的味道之外，還有看到全身漆黑的人不斷從大樓內被抬出來，救護人員不斷進行心臟按摩，周圍氣氛非常恐慌。另一名30歲上班族表示，「我在附近上班時聽到消防車的聲音，往外看整棟大樓都是濃煙，聽說很多人來不及逃，真的很可怕。」