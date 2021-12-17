全球第一則「手機簡訊」將拍賣　短短14字要價630萬元

▲全球第一條簡訊即將以NFT形式進行拍賣。（圖／翻攝自奧古特拍賣行）

圖文／CTWANT

目前已知的全球第一條簡訊，即將以NFT的形式送交拍賣，這個當初僅寫著「聖誕快樂」的簡訊，預計屆時落槌價格會高達17萬英鎊（折合新台幣約630萬元），而拍賣的英國電信公司沃達豐（Vodafone）表示，拍賣的收益將會捐贈給聯合國難民署行善。

根據《每日郵報》報導指出，1992年，英國電信公司沃達豐（Vodafone）的22歲工程師帕普沃思（Neil Papworth），在完成了公司系統的簡訊服務後，就嘗試性的發送一條「聖誕快樂」給公司董事賈維斯（Richard Jarvis），而賈維斯也在當時使用的手機上，收到了這條簡訊，這則僅有「聖誕快樂」的訊息，就變成世界第一條簡訊。

日前沃達豐公司決定以NFT的形式，委託法國奧古特拍賣行（Aguttes）拍賣這條全球第一條簡訊，奧古特拍賣行拍賣行推估，屆時落槌價格應該至少有英鎊17萬元，而對於買家，屆時可以收到一份數位的副本，裡面包含了收件者、發件者的數位文件，還有簡訊內容，同時也擁有這則簡訊的擁有權。

NFT（非同質化代幣）是一種新形態的數位資產的「認證」，數位資產的所有權會紀錄在區塊鍊上。比較特別的是，NFT之間「彼此都是獨一無二的」，每一個非同質化代幣都是唯一的。2020年夏天，NFT市場開始火熱，交易量暴增57%，產值大約達到1億美金。推特的創辦人杜錫（Jack Dorsey）就曾在NFT上拍賣自己在推特上的首則推文，最後以291萬美元（約新台幣8230萬元）成交。

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