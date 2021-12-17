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女獄警狂傳924則鹹濕簡訊　牢房和「3男囚一起壞壞」害自己也入獄

▲監獄,牢房。（圖／CFP）

▲女獄警利用手機和男囚傳情，甚至發生關係。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

英國33歲女獄警米爾本(Sarah Milburn)不但偷偷走私手機進監獄，還和男囚互傳鹹濕簡訊與性感照片，一共與3名男囚發生性關係，身為執法人員卻知法犯法，被控三項公職人員行為不當指控，被判入獄16個月。

在赫默爾亨普斯特德市(Hemel Hempstead)監獄工作的女獄警米爾本，被控與3名男囚犯發生性關係，3人分別是弗萊明(Dean Fleming)、薩基爾(Jawan Sakhil)與貝爾(Jay Bell)，目前仍在獄中服刑的3人，已對在監獄持有手機的指控認罪。

33歲男子弗萊明因為持有毒品入獄，檢方從米爾本手機中發現，多達924條2人互相傳送的簡訊，「這些簡訊都充滿性暗示，且還有一張弗萊明的下體自拍照」，米爾本也回傳自己的比基尼照給對方，持有手機約3個月。

因為謀殺未遂被判入獄的男子薩基爾，自2018年5月轉入事發監獄後，也收到米爾本所送手機，2人互相私通長達7個月，於2018年8月14日晚間在監獄中發生性關係。

29歲男子貝爾也因為持有毒品入獄，於2018年2月21日至3月12日之間與米爾本頻繁發訊息並產生親密關係。檢方指控，「犯罪的人是獄警，她比薩基爾大了足足7歲，對方當時只有23歲而已」，認為米爾本身為執法人員卻濫用職權應該重判。

最後米爾本被判入獄16個月，其他三名囚犯的罪行相比之下較輕，薩基爾被判6個月刑期，與他原本的22年刑期一起執行，貝爾被判6個月刑期緩刑1年，弗萊明被判32周刑期與緩刑1年。

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