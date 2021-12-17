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男乘客搭機「性感丁字褲」堅持穿臉上　空服員狂勸不聽！下場曝光

▲▼佛州男子「用臉穿丁字褲」搭飛機，結果遭到拒絕運送。（圖／翻攝自推特@leslibless）

▲佛州男子「用臉穿丁字褲」搭飛機，結果遭到拒絕運送。（圖／翻攝自推特@leslibless，下同）

記者張寧倢／編譯

美國佛州一名男子日前搭乘美國聯合航空（United Airlines）一架飛往華盛頓特區的班機，然而，他不僅沒戴口罩，還在臉上掛著一條紅色的女性丁字褲，宣稱這樣也符合「遮掩口鼻」的口罩禁令，最終他不僅被趕下飛機，還被聯航暫時列入拒絕載客名單。

根據《每日郵報》報導，佛州開普科勒爾 （Cape Coral）的38歲男子傑尼（Adam Jenne）於15日上午搭乘美國聯航班機前往華盛頓，然而，他登機後不僅沒有戴上口罩，還「用臉穿內褲」，將一條紅色的女性丁字褲當成口罩掛在兩耳上，聲稱自己並沒有違反「遮掩口鼻、沒有開口」的口罩規定。傑尼還強調，他符合美國運輸安全管理局（TSA）至少在今年5月以前所訂下的飛機口罩禁令。

乘客拍下的影片中可見，一名空服員要求傑尼下機，因為他未能遵守口罩規定。傑尼則表示，飛機上要求大家戴口罩，但達到飛行的高度後就可以摘下口罩吃飛機餐，他會這樣做是為了抗議這種荒謬的規定，才會把內褲當成口罩來戴。在傑尼被趕下飛機後，有幾名乘客也跟著離開以表示對他的支持。傑尼說，「感謝他們，因為他們看到了不公平、不合理的事而站了出來。」

▲▼佛州男子「用臉穿丁字褲」搭飛機，結果遭到拒絕運送。（圖／翻攝自推特@leslibless）

▲傑尼認為，飛機上仍開放飲食，卻強制要求乘客在升空至一定高度前戴著口罩，是非常荒謬的規定。

聯航公司在聲明中堅稱，傑尼的「丁字褲口罩」並不符合規定，感謝機組空服員在飛機起飛之前解決狀況，避免了任何可能在空中發生的干擾情勢。事發不久後，傑尼透露，聯航寄來一封電子郵件解釋，他現在暫時被禁止搭乘聯航班機，因為事件仍在接受委員會審查。據悉，這並非他第一次因口罩問題被趕下飛機，先前就被達美航空拒絕運送，理由同樣是那條「臉上的丁字褲」，但傑尼表示，他將會選擇其他家航空業者。

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