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「最聰明醫師」孔繁錦涉性侵！今出面道歉：我誤以為兩情相悅

▲曾獲益智節目《金頭腦》總冠軍的名醫孔繁錦驚傳性侵。（圖／資料照）

▲曾獲益智節目《金頭腦》總冠軍的名醫孔繁錦驚傳性侵。（圖／資料照）

記者陳豐德、林昱萱／新北報導

孔子第74代傳人的孔繁錦曾在益智節目《金頭腦》獲得總冠軍，有「最聰明醫生」之稱。不料，他卻被指控以手指性侵、手伸褲內撫摸女病患。檢方調查後依法將孔起訴，並建請法官從重量刑。對此，孔繁錦今出面致歉表示，「很抱歉第一時間沒有說真話，我以為是兩情相悅。」

孔繁錦表示，「我錯誤判斷，以為自己與對方是兩情相悅，我也深深感到懊悔，想要與對方達成和解，但對方拒絕與我見面，讓我感到非常不知所措」此外，孔繁錦提到，第一時間因為害怕，所以沒有對檢察官說真話，但他強調自己並沒有性侵被害女子。

孔繁錦表示，由於對方先前很密集前來看診，每次都看似捨不得離去，雙方也曾於夜間促膝長談、過程也相當愉快，讓他誤以為是感情的開始，而孔也表示，「我決定要痛改前非、誠心認錯」。

針對此案，檢方依據其中一女的內褲驗出孔男DNA，以及另一女曾向友人哭訴此事等證據，16日將他以強制性交、乘機性騷擾。另外，孔男因到案後矢口否認犯行，檢方認為他犯後態度不佳、飾詞狡辯，因此向法院請求予以從重量刑。

據了解，孔繁錦是孔子第74代子孫，聰明博學曾征戰《金頭腦》等各大益智節目，都打敗工程師、名嘴、高材生等各方好手贏得冠軍及最高額獎金，被稱為「全台最聰明醫師」，但他先前曾因力挺藝人范瑋琪口罩風波，一句「時間會證明，蘇貞昌是短視政客」成了眾矢之的，就連兒子都看不下去，直呼「死不認錯！」引發網友熱議。

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