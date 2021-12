流浪漢被倒進垃圾車「活活輾死」　驗屍官驚：職涯中第一次見

▲流浪漢被倒進垃圾車活生生輾死。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

實習記者廖翊慈/綜合報導

美國伊利諾州於12月9日早上,在廢棄轉運站中發現一位名為斯圖爾特(Lee Roy Stewart)的流浪漢屍體,經調查發現,該名男子未被清潔人員發現,便被倒入垃圾車中,活活輾死。當地慈善組織認為,可能是為了避寒才躲在裡面。

根據Daily Mail報導,當日值勤的清潔人員表示,並沒有發現斯圖爾特在垃圾桶中,便直接將整桶垃圾倒入垃圾車內,直至9日上午10點18分左右,在廢棄轉運站發現58歲的斯圖爾特的屍體,才向桑加蒙縣警局報案。

綜合外媒,桑加蒙縣驗屍官吉姆於10日下午進行驗屍,「結果出爐後,可怕的是,斯圖爾特在垃圾桶待著的時候,是活著的,導致他死亡的因素是,垃圾車內壓碎垃圾的機械,他在裡面和垃圾一起被活活壓死」,吉姆非常震驚,甚至補充說道,「我從事這個行業18年,第一次看到這麼荒唐的事。」

報導提及,救助流浪漢的當地組織表示,冬天的伊利諾州到了晚上,氣溫會降至零下4度,對於無家可歸的流浪漢來說,密閉的垃圾桶是一個避寒的選擇。桑加蒙縣的警局則表示,斯圖爾特曾因襲警而被安置在佛羅里達州,「我們認為他有可能是為了躲避警方追緝,才躲在伊利諾州」,對於他是否有吸毒,以及精神狀況是否異常,仍在鑑定中。

