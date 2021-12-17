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20歲網美和男友視訊嗨了！10cm玩具頂入體內　醫「徒手開挖」羞爆

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▲英國20歲網美蘿西和男友玩太嗨，竟將長達10公分玩具頂入體內。（圖／翻攝自IG／@rosieesunshine，下同）

記者張寧倢／編譯

英國20歲網美蘿西（Rosiee Sunshine）日前與男友視訊聊天，她興致一來就拿起性玩具，想要來點「刺激冒險」，她試著將長約10公分的玩具放進下體，沒想到，她一個不小心就「頂到深處」，根本拿不出來。最後是由急診室醫師徒手「挖寶」，才將玩具取出。

▲▼英國一名網美蘿西（Rosiee Sunshine）跟男友玩太兇，10公分玩具頂進她體內。（圖／翻攝自IG／@rosieesunshine）

▲蘿西和男友視訊時發生「意外」，最後只能送急診室治療。

根據《紐約郵報》報導，20歲的蘿西向媒體揭露了她意外強迫「身體檢查」的經驗。大約在1周前，她和男友在視訊聊天時，想要來點刺激的「性趣」，於是便拿出男友送她的性愛玩具組合，她選了最大支、長約10公分的玩具塞入下體，不久卻聽到「啵」的一聲，於是心想，「它一定是掉出來了，我伸手想把東西塞回去卻找不到。」她這時才驚覺，玩具已經被「頂入」自己體內深處，她簡直嚇壞了。

▲▼英國一名網美蘿西（Rosiee Sunshine）跟男友玩太兇，10公分玩具頂進她體內。（圖／翻攝自IG／@rosieesunshine）

▲蘿西挑選了這款性玩具組合中尺寸最大的一個來使用，卻頂入體內，難以取出。

蘿西不斷嘗試掏出玩具，但卻徒勞無功，只好請室友趕快載她去急診室。在那裡，急診室人員為她照了X光，發現有個形狀宛如「巨大美妝蛋」的異物就卡在直腸裡，一名女醫師帶上手套、塗了潤滑劑，將手伸入她的肛門部位，嘗試掏出堵塞物，而醫師的手就這樣在她臀部正中央「探索」了10到20分鐘，才終於「挖到寶」，讓她倖免於開刀手術的命運。

▲▼英國一名網美蘿西（Rosiee Sunshine）跟男友玩太兇，10公分玩具頂進她體內。（圖／翻攝自IG／@rosieesunshine）

▲蘿西經過這次驚魂後表示，不敢再買類似的玩具了。

蘿西說，剛開始她覺得很糟糕，但後來想想也蠻有趣的，尤其就醫時的場景看起來特別搞笑，「醫院裡的每個人都覺得很好笑，這簡直是一場災難，卻也可能發生在任何人身上。」但她也補充，經過這次強迫「直腸檢查」後，她已經把玩具歸還給男友，而且再也不打算買這種東西了。另外，急診醫師也表示，先前也有病患像蘿西一樣，將性玩具插到體內無法取出，而且當時還是處於震動狀態，狀況更加誇張。

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