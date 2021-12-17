　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

研究：Omicron對疫苗出現「顯著抗藥性」　打第3劑效果有限

▲▼英國，新冠，疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲多國出現Omicron病例，紛紛加強推廣施打疫苗以及第三劑。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

最新研究指出，Omicron對既有疫苗展現「顯著」抗藥性，加強針恐怕僅能微幅提高效力。科學家們對此表達擔憂，「認為新冠病毒只差1、2個突變，就對目前抗體出現廣泛抗藥性的想法，並不會太牽強」，他們呼籲學界盡速制訂策略，預測病毒的演化方向。

來自哥倫比亞大學、香港大學的20多名科學家表示，此研究結果「與最新臨床數據一致，也就是Omicron展現出更高機率的重複感染及突破性感染。」他們擔心，Omicron可能「極大程度」破壞疫苗效力，即使打完第三針仍有感染風險，但也強調，接種第3劑仍是明智之舉。

研究團隊坦言，Omicron首次通報時，即使資深研究人員都感到恐懼，因為此變異株攜帶大量突變，尤其「廣泛的棘蛋白突變，令人擔心既有疫苗及抗體療法遭到大幅削弱，而我們目前的研究結果，加劇了這一擔憂。」

此研究15日被發表在網路上，尚未經過同儕審查，也尚未刊登至科學期刊。此外，臨床數據僅涉及少數患者，也未釐清Omicron是否造成更嚴重的疾病。

Omicron、Delta、流感三毒夾攻　美憂1月「疫情完美風暴」強襲

Omicron「傳播超快」關鍵曝光　病毒複製量比Delta多70倍

 

►莓果色電暖器799元！

ET快訊
台北防疫旅館2例確診「疑取餐空氣接觸」　陳時中：不完全排除
桃園6人改列本土！　擴大採檢471人結果出爐
快訊／Ct值12女「改列本土」！隔壁房染同株Delta　判定
快訊／增7人改判本土！　台北、桃園旅館定序出爐
快訊／今日無本土！增15例境外移入
逆子落網畫面曝！抽菸被阻狂捅媽媽5刀奪命　姊姊也受傷
誰的錯？學生妹下公車瞬間遭2機車撞倒　網戰翻
熱褲妹車鑰匙「鎖置物箱」！　女警帥氣拆車解圍
北市議員街頭催票公投　當街被婦人打耳光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

大阪縱火致27人「呼吸停止」！盤點日本最大火災　44人受困嗆傷慘死

1歲兒找到槍！扣下板機斃了老爸　家人崩潰目睹

20歲網美和男友視訊嗨了！10cm玩具頂入體內　醫「徒手開挖」羞爆

研究：Omicron對疫苗出現「顯著抗藥性」　打第3劑效果有限

金正日逝世10周年！北韓一片「哀悼氣氛」　禁人民微笑、喝酒作樂

全球最大芬太尼毒梟「武漢藥王」身分曝　美國懸賞1.4億通緝

大阪火災「9死18人呼吸停止」疑遭縱火！　有人全身漆黑被抬出

情侶吵架！女把男友愛犬扔出3樓窗戶　8歲吉娃娃脖子斷裂當場死亡

日本外務省將新設台灣企畫官　擬2022年度實施

以前被霸凌！18歲男靠比特幣變人生勝利組　拍影炫富：躺著就賺錢

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

27歲女花光120萬積蓄住毛胚屋 省下裝潢費最豪華的地方是廁所

4口住「破洞古厝」擠5坪房間睡覺　70歲阿公扛家計...孫：想長大賺錢

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

大阪縱火致27人「呼吸停止」！盤點日本最大火災　44人受困嗆傷慘死

1歲兒找到槍！扣下板機斃了老爸　家人崩潰目睹

20歲網美和男友視訊嗨了！10cm玩具頂入體內　醫「徒手開挖」羞爆

研究：Omicron對疫苗出現「顯著抗藥性」　打第3劑效果有限

金正日逝世10周年！北韓一片「哀悼氣氛」　禁人民微笑、喝酒作樂

全球最大芬太尼毒梟「武漢藥王」身分曝　美國懸賞1.4億通緝

大阪火災「9死18人呼吸停止」疑遭縱火！　有人全身漆黑被抬出

情侶吵架！女把男友愛犬扔出3樓窗戶　8歲吉娃娃脖子斷裂當場死亡

日本外務省將新設台灣企畫官　擬2022年度實施

以前被霸凌！18歲男靠比特幣變人生勝利組　拍影炫富：躺著就賺錢

甲斐拓也連2年全勤加薪　並列現役最高薪捕手

台北防疫旅館2例確診「疑取餐空氣接觸」！陳時中：不完全排除

今增15例境外移入「飛澎湖確診漁工在列」　打2劑莫德納遭突破

北市旅館2人群聚　指揮中心：基因序列從未在本土或國外發現過

推廣正確潔牙　2021年全國國小學童潔牙觀摩微電影比賽登場

把反萊豬扭曲成反美豬　柯文哲怒斥蔡英文「帶頭欺騙人民」

桃園檢疫旅館7人病毒一致「6人改列本土」　擴大採檢471人結果曝

大阪縱火致27人「呼吸停止」！盤點日本最大火災　44人受困嗆傷慘死

迪士尼第一位「不特別」的公主！《魔法滿屋》即使不完美卻永遠是家人

3貓坐一列霸占暖爐！「同步回頭」施壓鏟屎官：不准拿走

新冠確診男出院！剩50公尺到家　 倒地死在鄰居家門前

國際熱門新聞

麥當勞打烊前點餐1800！店員聽一句爆嗆

富商砸5億蓋地下15層豪華公寓 　世界末日也能活

限娘令出人命　BBC：鹿晗成標靶

麥當勞前CEO淫亂3女員工被告　退還29億離職金和解

即／大阪市中心失火　27人呼吸停止

《慾望城市》男星遭控性侵　2女揭鏡前性愛癖好

大阪火災「9死18人呼吸停止」疑遭縱火

科技股大跌美股收低　那指重挫逾2%

直升機墜毀高架道畫面曝　在眼前炸成火球

全球首見「1306隻腳」千足蟲！

卸下蝙蝠俠面具　女娃：我變公主了

越南批准入境居家隔離「3+11」明年上路

丹麥批准高危族群　服用默沙東COVID-19口服藥

NFT賣家標錯小數點！　瞬間血虧780萬台幣

更多熱門

相關新聞

通膨、疫情雙夾擊！　台泥張安平直言：明年不確定性「是近年最高的一年」

通膨、疫情雙夾擊！　台泥張安平直言：明年不確定性「是近年最高的一年」

通膨和疫情反覆推升，明年全球經濟仍充滿不確定性。台泥董事長張安平今（17）日表示，通膨和疫情讓明年不確定因素高，直言現在要抓2022年預算數字非常困難，且可以說「不確定性是這幾年來最高的一年」。

G7認了　Omicron是全球公衛最大威脅

G7認了　Omicron是全球公衛最大威脅

南韓連3天暴增7000人確診！擬採高強度防疫

南韓連3天暴增7000人確診！擬採高強度防疫

嬌生血栓風險偏高　CDC專家建議限打

嬌生血栓風險偏高　CDC專家建議限打

美CDC：5至11歲童打輝瑞患心肌炎

美CDC：5至11歲童打輝瑞患心肌炎

關鍵字：

新冠疫苗世界疫情加強針第三劑Omicron變種病毒變異株

讀者迴響

熱門新聞

好市多賣「這件帽T」引熱議：考驗信仰？

1歲被生父丟垃圾桶！她「23年後變身價破億巨星」

王力宏遭爆劈腿BY2妹　網揪1疑點經紀公司回應了！

鄧紫棋爆分手5年富二代男友！3句話嗆他「雙面人」

《玩很大》加入5新成員！　吳宗憲鬆口小隊長人選

30網紅、藝人表態「公投四個不同意」名單一次看

她60歲冒死「產下雙胞胎」...11年後近況曝

小吃漲價10元「客人全跑光」　網揪1致命傷

開店10年首次調漲　小吃店老闆哭：客人全跑光

快訊／遭登報宣傳「核四不同意」　侯友宜動怒：公投需要玩成這樣子嗎？

華航澎湖空難225死慘劇　專家揭真相

華航澎湖225死空難慘劇　1分鐘詭異錄音檔曝

女大生產3子讓富豪信是自己種！花近9千萬包養GG

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

麥當勞打烊前點餐1800！店員聽一句爆嗆

更多

最夯影音

更多
黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊
小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面