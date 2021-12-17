藍可兒命案發生地！洛杉磯猛鬼飯店重啟營運　轉型公益出租宅

▲「塞西爾飯店」（Cecil Hotel）過去因藍可兒命案引發關注。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州洛杉磯市中心「塞西爾飯店」（Cecil Hotel）過去因藍可兒命案引發關注，如今轉型平價住宅，把整棟建築物內的600個房間出租給中低收入戶，讓無家可歸的人能有家可以回。

綜合洛杉磯時報等外媒報導，塞西爾飯店2013年發生震驚全球的藍可兒命案，當時21歲加拿大華裔女學生藍可兒（Elisa Lam）在飯店失蹤，被發現陳屍在屋頂水塔中，且生前行為舉止怪異，當年她在電梯內的監視器畫面受到關注。

除了藍可兒事件，外傳1980年代連續殺人犯拉米雷斯（Richard Ramirez）也曾經住過塞西爾飯店，而這裡也是1947年黑色大理花命案死者生前最後現蹤之處。

儘管有這些過去，塞西爾飯店仍於14日重啟開業，由非營利機構Skid Row Housing Trust負責營運，轉型成為「可負擔住宅」（affordable housing），提供600名中低收入戶申請租用。

依據計畫，收入介於該地區平均30%至60%之間的人，即符合申請入住塞西爾飯店的資格。但文中提到，大多數名額可能會提供給收入30%以下者。

收購塞西爾飯店的紐約開發商「Simon Baron Development」先前宣稱，耗資1億美元進行翻新。

執行長馬特巴倫（Matt Baron）14日表示，比起其他的可負擔住宅等開發專案，這項可負擔住宅計畫不同，已取得私人資金自主營運，「我們很高興能把這個解決方案，提供給流浪街頭的人們，他們需要一個家。」