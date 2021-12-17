大阪鬧區火災「27人呼吸停止」　警鎖定1男：疑似縱火後逃逸

▲大阪市中心17日發生大火，已知有27人失去呼吸心跳。（圖／路透，下同）



記者張方瑀／綜合報導

大阪北新地市區一棟住商混合大樓在當地時間17日上午10時20分左右發生嚴重火警，已知有27人失去呼吸心跳。調查人員表示，有人通報是一名男子在縱火後逃離現場，目前正在進行詳細調查。

根據《朝日新聞》報導，位於大阪市北區北新地1丁目的8層樓建築「堂島北大樓」在17日上午發生火警，許多目擊者打119報警指出，4樓位置竄出火舌。目前有28人嚴重受傷，其中27人呼吸停止，共有23人被送往醫院急救。目擊者指出，當時4樓冒出火光，濃煙不斷竄出，還有一名女子在6樓窗戶向外揮手求救。

大阪府警局調查人員指出，案發現場是一棟住商混合大樓，起火點是位於4樓的身心科診所，警方認為有縱火可能，緊急部署進行調查；根據調查相關人士表示，他們收到消息指，有名男子在縱火後逃離現場。《讀賣新聞》則報導，警方表示，疑似縱火的男子在身心診所內拿著一個紙袋，但紙袋內的液體不斷流出，接著一旁的暖氣機就起火燃燒。

府警和市消防局稱，共出動約70輛消防車，火勢在30多分鐘後撲滅，但燃燒範圍達600平方公尺，4樓也幾乎被燒毀，目前仍持續救出受困人員。