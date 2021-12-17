以前被霸凌！18歲男靠比特幣變人生勝利組　拍影炫富：躺著就賺錢

▲屁孩自稱靠比特幣成為富翁。（圖／翻攝自TikTok／samuelsnell）

記者李振慧／綜合報導

澳洲18歲男子斯內爾(Samuel Snell)自爆他在學校曾遭到同學霸凌，後來卻靠投資比特幣翻身人生勝利組，還在網路上拍攝影片炫富，他只是隨便打開電腦，就發現自己賺了澳元13,000元（近台幣26萬元）。

斯內爾宣稱自己靠著比特幣成為百萬富翁，並在網路上創建私人社團Crypto Gods，向會員傳授投資技巧，為了證明自己財力驚人，他時常在TikTok上拍攝炫富影片，向粉絲大秀賺來的勞力士手錶和2輛賓士。

斯內爾在影片中表示，「我從2014年開始投資，我的老師當時還叫我不要浪費時間在加密貨幣上，現在我擁有龐大的加密貨幣集團，幫大家賺錢」，最高曾經一晚就賺到澳元2.7萬元（約台幣53萬元），他後來把那筆錢全拿去和朋友度假享樂。

斯內爾的影片在網路上引發網友反彈，認為他只是想要騙大家去買他的投資課程，「我是不會上當買你的課的」、「你如果真的這麼厲害，就講出來讓大家評斷啊」、「那些跑車有可能是他爸媽的，誰知道」。