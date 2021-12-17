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女歌手「臉被轟爛」慘死街頭　11歲兒全目睹！10年前早有殺人預告

▲▼墨西哥女歌手塔妮雅（Tania Mendoza）遭當街槍殺死亡。（圖／翻攝Instagram帳號taniamendoza5）

▲墨西哥女歌手塔妮雅（Tania Mendoza）遭當街槍殺死亡。（圖／翻攝Instagram帳號taniamendoza5）

記者吳美依／綜合外電報導

墨西哥女歌手塔妮雅（Tania Mendoza）14日準備接孩子回家，與其他家長一起在校門口等待，臉部竟突然遭人狂開數槍，當場慘死，而11歲兒子全程目睹。她與丈夫、孩子10年前就曾遭綁架、警告最好立刻搬離當地，多年來不斷收到死亡威脅，向檢警通報卻沒有太大幫助，最後果真不幸遇劫。

BBC等外媒報導，本案發生於莫雷洛斯州首府庫埃納瓦卡（Cuernavaca），目擊者表示，傍晚6時30分左右，大家都在等待孩子們踢完足球回家，此時，2名槍手突然騎機車到場，其中一人下車開槍後迅速逃離。

2011年，42歲的塔妮雅、丈夫拉斐爾（Rafael Sánchez Rojas）以及當時6個月大的兒子被綁架，遭3名蒙面綁匪痛毆數小時後獲釋，但他們回家3天後，竟又接到歹徒勒索電話，以及往後多年的死亡威脅。

▲▼墨西哥女歌手塔妮雅（Tania Mendoza）遭當街槍殺死亡。（圖／翻攝Instagram帳號taniamendoza5）

▲塔妮雅與丈夫、兒子10年前就曾遭綁架。（圖／翻攝Instagram帳號taniamendoza5）

調查單位沒有透露太多細節，州總檢察長辦公室透露，他們將朝向女性謀殺（femicide）方向展開調查，而警方尚不清楚犯案動機，目前也沒有逮捕任何人。

墨西哥飽受猖狂犯罪所苦，許多暴力事件與毒品有關，女性謀殺案件居高不下。聯合國11月公布的性別暴力報告指出，對女性而言，墨西哥是世上第二危險的國家，去年通報948名女性慘遭謀殺；官方數據顯示，該國去年每天至少10名女性遇害，而實際數字可能更高。國際特赦組織指出，這些案例很少受到妥善調查，多數兇手依然逍遙法外。

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