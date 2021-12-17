G7認了「Omicron全球公衛最大威脅」　英官員：疫情2023前不會結束

▲英國近日確診激增。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

七大工業國集團（G7）16日稱，新冠變異株Omicron是當前全球公衛最大威脅，如今各國的密切合作已以往任何時刻都還重要。英國官員透露，英國Omicron的R值在3至5之間，境內疫情仍將持續18個月，直到疫苗能覆蓋所有毒株為止；依據此說法，換算下來，疫情將持續至2023年。

法新社報導，G7本周進行衛生部長會議，面對Omicron所帶來的疫情，各國部長把重點放在全球合作診斷、基因定序、疫苗及治療方法，防止Omicron進一步蔓延。

G7輪值主席英國透過聲明表示，各國非常關切Omicron病例增加的狀況，認定應該把這視為「當前全球公衛最大威脅」，跨國密切合作、監測共享數據比以往任何時刻都還重要。美國總統拜登也說，Omicron將在美國境內以更快的速度蔓延擴散，敦促國人接種疫苗或加強針。

另方面，天空新聞報導，英國首席醫療官員惠提（Chris Whitty）表示，疫情大流行可能仍會持續18個月，直到各種不同類型的新冠疫苗覆蓋所有毒株為止，加上未來可能會有更多種抗病毒藥物，每隔6個月狀況都會有些微好轉。談及因應未來的新毒株，他認為，各種新冠疫苗及抗病毒藥物能肩負起大多數的狀況，除非新的變異株出現明顯不同。

英國公共衛生部霍普金斯博士（Susan Hopkins）則說，目前英國Omicron的R值在3至5之間，也就是平均可傳染給3至5人，如今相關確診數正迅速增加，每2天就會翻倍，比Delta現行R值1.1至1.2還要高，相關可靠數據最早要在聖誕節、跨年當周才能取得。

現已知目前有15名Omicron確診者住院接受治療。惠提表示，Omicron疫情可能很快就來到高峰，也可能比其他毒株疫情來得更快放緩。

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