彭博：公投結果考驗台美關係　禁止萊豬進口恐激怒美國　

▲外媒分析指出，萊豬進口公投可能牽動台美關係（圖／記者湯興漢攝攝、蔡英文臉書）



記者張方瑀／綜合報導

台灣將在18日針對萊豬進口、核四重啟、公投綁大選和藻礁等議題進行公投，而外媒分析指出，其中萊豬進口公投可能牽動台美關係，考驗著總統蔡英文如何在與華府關係，和2022年的縣市長選舉中做出選擇。

《彭博社》分析指出，拜登政府與台灣的牢固關係，是華府印太政策的基石，而它也將受到18日公投的考驗，這場公投也點燃台美之間長達數十年的貿易爭端，也就是台灣是否該再次禁止含有微量萊克多巴胺的美國豬肉進口。

分析提到，按台灣公投法規定，政府必須採取必要措施來實現公投決議，如果萊豬公投結果是「同意禁止」的話，總統蔡英文順應民意禁止萊豬，可能會激怒台灣重要的國際政治和軍事支持者；若繼續對萊豬開啟進口大門，就會冒著在距離關鍵2022年縣市長選舉不到一年的時間裡，引發國內政治反彈的風險。

「萊豬公投」議題中，選民必須決定是否應該再次禁止含有萊克多巴胺的豬肉和其內臟，雖然這種飼料添加劑在中國和歐盟等地被禁止，但仍有許多美國豬肉商繼續使用。近幾十年來，美國一直敦促台灣開放萊豬市場，並稱台灣對萊豬的禁令是雙邊自由貿易協議的最大障礙。

蔡英文政府在去年開放進口後，在台灣引起激烈討論，然而自從禁令解除後，美國對台灣的豬肉銷售額跌至1998年以來最低。根據《ETtoday新聞雲》民調顯示，反萊豬進口同意的比例為57.7％，不同意為35.1％，仍呈現同意過半態勢。

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