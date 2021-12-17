全球首見「1306隻腳」千足蟲！身長9.5公分「有330節」...頭呈錐形

▲西澳洲發現1306隻腳的千足蟲。（圖／路透）

實習記者林郁婷／綜合報導

說到「千足蟲」民眾聯想到的應是馬陸，只不過馬陸的「千足」是一種形容，並不是真的有一千隻腳，不過澳洲科學家近來在西澳（Western Australia）發現一種新品種，在長約9.5公分的身體上擁有多達1306隻腳，是目前唯一已知貨真價實有1千隻腳的生物，打破了2005年在美洲發現，由“Illacme plenipes”創下的750隻腳記錄。

根據《衛報》報導，研究員在西澳洲東部金礦區（Eastern Goldfields）的地下60公尺處，發現了擁有多達1306隻腳的新物種，是目前唯一一隻擁有一千隻腳的物種，研究人員將牠命名為「Eumillipes persephone」，是以希臘神話中冥后「波瑟芬妮」為靈感。

發現者為生物學家布札托（Bruno Buzatto），當時他正在進行地下環境影響評估，意外發現這個新生物。布札托認為自己非常幸運發現牠，「這些動物是如此獨特，當我意識到它們有多長時......我意識到它們必須完全不同。」

Eumillipes persephone的身體長達330節，短腳錐形頭，研究員判斷細長的身體是為了適應地下生活而演化，「你的長度越長，向前推進的力量就越大」。該篇研究登上《科學報告》（Scientific Reports）期刊。