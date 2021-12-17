北韓「違反人權」不容忽視！聯合國連17年採納決議案　60國全員通過

▲北韓國內長期以來存在著人權問題，圖為金正日逝世10周年之際，民眾前往平壤萬壽山參觀金日成、金正日銅像。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

聯合國「社會、人道主義與文化」委員會（即第3委員會）於11月17日通過《北韓人權問題決議案》後，聯合國大會於當地時間昨（16）日全員一致表決採納此案，維持從2005年起連續12年通過該案的紀錄，內文強烈痛批北韓（朝鮮）非人道、違反人權的各種行為，呼籲平壤當局應歸還戰爭俘虜、協助COVAX配送新冠疫苗。

根據《韓聯社》，聯合國大會16日表決採納第3委員會通過的《北韓人權問題決議案》，內容提及以「最強烈」的用語痛批為時已久、具組織性的廣泛為人權侵害行動，其中更列舉暴力拷問、監禁、性暴力、移送政治犯收容所、不明原因的失蹤、限制人民移動自由、嚴懲遭遣返的脫北者、限制宗教表現與集會自由、因防堵新冠疫情使經濟、社會、文化等權利受損。

決議案還指出，平壤當局應重啟協調韓戰離散家族相逢、送還遭北韓綁架的日本籍公民，並與世衛組織與COVAX等相關機構合作，積極協助在適當的時機內配送、供給新冠疫苗。

報導指出，歐盟（EU）、美國、英國、日本等60國為此決議案的共同提案國；而南韓則是為了修補南北韓關係、重啟雙方對話，從2019年起連續3年從共同提案國的名單中退出，不過11月17日聯合國第3委員會通過決議案後，南韓外交部曾表示，基於與國際社會共同合作改善北韓居民人權的立場下，同意參與決議案全權一致表決通過。

對此，北韓駐聯合國大使金星（김성）表達嚴正抗議，「決議案不僅是對朝鮮（北韓）無法饒恕的策略性挑撥，還嚴重侵害我國（北韓）主權。我國並未存在決議案所提出的人權問題。」