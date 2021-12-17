把麥當勞當後宮！前CEO淫亂3女員工被告　退還29億離職金和解

▲麥當勞（McDonald`s）前CEO伊斯特布魯克（Steve Easterbrook）。（圖／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

麥當勞（McDonald's）前CEO伊斯特布魯克（Steve Easterbrook），遭控與至少3位員工發生不正當性關係，要求退還1.05億美元(折合台幣約29億元)離職金。根據外媒最新消息，伊斯特布魯克已經跟麥當勞達成和解，並同意退還這筆離職金。

據CNN報導，麥當勞在7月收到匿名舉報，揭發去年11月遭辭退的伊斯特布魯克在擔任CEO期間，不只與一名員工發生性關係，因此重新展開調查。結果發現匿名舉報屬實，伊斯特布魯克在被解僱的前一年與三名員工發生了性關係；這與他宣稱的「只與唯一一位員工產生親密關係」不符。

由於伊斯特布魯克當時對董事會撒謊，使他們相信麥當勞開除他是「沒有依據的」。董事會最終也如伊斯特布魯克所願，在解約條款中明訂，他可以獲得按比例分配的獎金與遣散費，總計約為1.05億美元。

不過麥當勞進一步調查後發現，伊斯特布魯克至少跟3位女員工有不正當性關係，還利用公司帳號將「數十張」不同女性的露骨照片和影片，轉寄到他的私人郵件；另外，他還替一名有過親密關係的員工，批准了一筆價值數十萬美元的特別股票贈款。17日最新消息指出，伊斯特布魯克跟麥當勞達成和解，並願意退還1.05億美元。