美女房東被欺負！極惡男客遲交租金毀屋　還告房東50狀

▲蘇女在2018年初將店面租給楊男，結果楊男不但每月租金延遲繳納，甚至對蘇女提出超過50件官司，令她身心俱疲。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台北市1名蘇姓單親媽媽，2013年時向房東承租北市光復南路一間80坪大小的房子，將內部隔成4間工作室，用做女子美容美甲等，直到2017底，因為不堪虧損，加上懷孕等因素，便將房子轉租給1名楊姓男子，結果雙方簽約後，楊男非但未付清押金，連續3個月的租金也都延遲繳交，蘇女催繳未果，將此事貼在臉書，結果楊男竟找人將店砸毀，還將蘇女告上法院，直到目前為止，楊男對蘇女提告的官司已超過50件。

「我只要想到他（楊男）告我的那一堆官司，就覺得怎麼這麼倒楣，明明我是受害人，卻要跟他死纏爛打，搞得我生活大亂。」一提到這件事，蘇小姐（47歲）就滿腹委屈，而她與楊男的這起「糾紛」，究竟是怎麼發生的？

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2013年11月開始，蘇女向房東承租北市光復南路一棟80坪的房子，每個月租金16萬，蘇女將內部隔成4個空間，專做女性美睫，美甲、美容、洗浴等，因應經濟不景氣，房東還逐漸將房租降至11萬，但2017年11月，蘇女因為不堪虧損，加上單身的她又以試管方式懷孕，便在同年12月底，至網路刊登訊息，欲把店面承租出去，自己改當二房東，而這個念頭卻讓蘇女陷入痛苦深淵。

2017年她在網路與一名自稱是上櫃上市科技公司的楊姓執行副總（41歲）認識，對方很熱情的表示願意承租蘇女轉租的房子，雙方洽談後，於2018年1月簽約，每個月租金13萬，押金3個月，楊男每個月還須分潤營業額20﹪給蘇女，殊不知，這看似一場再普通不過的商業交易，當中卻暗藏貓膩。

▲蘇女與楊男當初打的是店面租賃契約，但楊男在法庭上卻聲稱是頂讓店面。

「他（楊男）從一開始3個月押金只給了一個半月，每個月的租金也沒準時給過，到了承租後的第5個月，他直接不給房租。」蘇女多次發訊息聯絡楊男，楊男總是以拖待變，直到同年7月，蘇女將此事貼在臉書，控訴楊男行徑，結果楊男竟找拆除公司強行將承租的房子內部全部搗毀砸爛，甚至還對蘇女提告。

讓蘇女傻眼的是，他的房子內部被砸毀，他提告楊男毀損，結果明明他與楊男打的是房子租賃契約，可是楊男到了法庭上硬是凹成他是「頂讓」蘇女房子，意即既然是頂讓，他砸毀屋內設備屬於無罪。

接下來的日子更讓蘇女痛苦不已，楊男在這幾年間，不斷對蘇女提告，從個資法、侵權、偽證、妨害名譽、妨害自由、誣告，詐欺等全部提告，蘇女為了保障自己的權益疲於應付，光是律師費就已經花了上百萬元，也為了出庭不堪其擾，而楊男從未請過律師，就是不斷提告來消磨蘇女的意志。

蘇女直言，「他這種行為跟無賴有何二樣，從當時承租房子就不懷好意，然後再告我一堆官司，企圖用這種方式逼我妥協退縮，可是我不會認輸，我要讓他這種行為曝光，才不會有更多人受害。」

欣欣法律事務所律師張克西表示，楊男是利用訴訟方式當作惡意侵害他人手段，造成他人精神上痛苦，建議被害人可以一起按照侵權行為等規定提告請求損害賠償，「這種事最好是所有被害人團結起來，不要姑息養奸，才能保障自身權益。」

本刊記者致電楊男無人接聽，發簡訊也未獲回應。

▲楊男曾向蘇小姐表示，他的產品找港星關之琳代言，試探性詢問蘇小姐是否要加盟其公司。

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