《慾望城市》大人物遭控性侵　2女揭他鏡前性愛癖好：粗暴到濺血

經典美劇《慾望城市》(Sex and the City)將在12月9日迎來全新續集《慾望城市:華麗下半場》(And Just Like That…),不過續集中無法看到4名女主角重新合體,金凱特蘿(Kim Cattrall)因先前公開與莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker)撕破臉,並未參加續集演出。對此,男星克里斯諾斯(Chris Noth)在近日受訪時公開力挺莎拉,表達了自身立場。