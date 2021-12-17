中國「限娘令」逼死網紅　BBC曝：鹿晗、TFBOYS成標靶

記者黃翊婷／綜合報導

中國25歲網紅攝影師鹿道森（本名：周鵬）11月28日在微博吐露曾因太過文靜遭霸凌，3天後被發現落海身亡，這起事件連帶掀起外界對於「限娘令」的討論。英國廣播公司（BBC）直指，中國男團TFBOYS和演歌雙棲藝人鹿晗將成為標靶，官方不會因此停下批判。

▲鹿道森的離世掀起中國網友熱議。（圖／翻攝自微博／鹿道森）

鹿道森是獨立攝影師，身高176公分，染一頭金髮，戴著眼鏡，平時在上海、杭州接案拍攝模特兒，攝影作品曾被時尚雜誌VOGUE收錄；他11月28日在微博PO出一篇長文，吐露自己從小受到霸凌，「男孩子就應調皮搗蛋，打架、鬥毆順便出口成髒才能叫男孩子，太文靜的人就是女的，要被叫娘炮」，甚至表明無需為他立碑，只願玫瑰年年為他盛放，讓親友十分擔心。

後來，警方透過手機定位，查出鹿道森手機定位曾在浙江舟山市的情人島，並於朱家尖海灘發現一件灰色風衣，風衣內的白色手機確定是他本人持有，最終於12月1日尋獲遺體。對於鹿道森的死因，警方僅表示排除他殺可能，其餘不願多談；而這起事件也在網路上掀起對於霸凌、性別規範的討論，中國9月祭出的「限娘令」也因此再次浮上檯面。

英國廣播公司（BBC）引述阿姆斯特丹大學（University of Amsterdam）網路文化專家王帥帥（Wang Shuaishuai）的評論，他表示，當時看到中國官方使用「娘炮」等字眼，真的感到很震驚，因為如果連政府都容許這樣的用詞，「還有誰能說在學校裡用這些字眼是錯的？」

▼▲王帥帥認為鹿晗（上圖）和TFBOYS（下圖）仍會被當成標靶。（圖／CFP）

此外，王帥帥提到，近年來中國有部分大咖男星都挑戰過傳統對男性氣概的定義，很大程度上是受到韓流影響，明星們戴耳環、化妝，年輕粉絲們也喜歡，但總體社會還是比較保守，政府也想保持保守，所以男團TFBOYS和藝人鹿晗等以精緻五官著稱的年輕男星，雖然能為影視串流平台帶來流量，但這些平台屬於大科技公司，而非國家電視台，因此他們就成了「明顯的目標」。

王帥帥坦言，現在這些男星或許需要暫時重塑形象，但他最擔心的是一般民眾的安全，因為這可能會讓性別暴力、騷擾以及霸凌的事件變多，「這實在很悲哀。」

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