新加坡累計「24人染Omicron」　又有機場員工疑似感染

▲新加坡累積24人感染Omicron變異株病毒。（圖／路透社）



中央社記者侯姿瑩新加坡17日專電

新加坡衛生部表示，目前已發現24人確定感染Omicron變異株，包括21起境外移入及3起本土案例。另外，又有一名樟宜機場員工確診，且初步驗出感染Omicron。

衛生部昨天（16日）深夜發布新聞稿表示，再發現一起本土確診案例初步驗出感染Omicron，這名確診者已完整接種、出現輕症，目前在國家傳染病中心隔離病房恢復中。當局正在追蹤個案接觸者。

衛生部指出，這名案例為42歲男子，在樟宜機場第3航廈擔任裝載助理，與搭機乘客並無接觸。他8日出現發燒症狀，到診所就醫並採檢，隔天確診。

這名個案是先前另一名初步驗出感染Omicron機場員工的密切接觸者，經檢驗後，他同樣初步驗出染上Omicron。國家公共衛生實驗室正進行全基因定序，以進一步確認。

衛生部指出，截至目前，新加坡已發現24人確定感染Omicron，包括21起境外移入及3起本土案例。

有鑒於Omicron的高傳染力且已蔓延至全球多國，衛生部表示，預期在新加坡邊境及社區將發現更多案例，呼籲民眾踴躍接種疫苗及追加劑。

此外，衛生部通報，新加坡16日新增355人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），累計27萬4972起確診病例；另新增1起死亡案例，累計808人病故。

據衛生部統計，截至15日為止，星國87%人口已完整接種，32%接種了追加劑。

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