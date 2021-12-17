　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

越南批准入境居家隔離　「3+11」明年上路

▲▼ 越南民眾接種疫苗。（圖／路透）

▲越南宣布新的邊境管制，只要接種足夠疫苗劑量，就適用3+11檢疫規定。（圖／路透，下同）

中央社記者陳家倫河內16日專電

越南官方宣布，接種足夠疫苗劑量並持有72小時內PCR陰性篩檢證明的旅客入境越南將適用「3+11」隔離新規，即居家隔離3天再加11天自主健康監測。新規自明年起生效。

官媒越通社（VNA）報導，越南衛生部16日下午公布最新的入境隔離檢疫規定，已接種足夠疫苗劑量或自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）康復的旅客入境越南後將可採取居家隔離3天並加上11天的自主健康監測。

越南衛生部表示，前述旅客必須持有越南認可的疫苗接種證書或疫苗護照；COVID-19康復者則須有各國主管部門核發的證明。

越南「3+11」入境隔離新規將於明年1月1日上路，越南先前並宣布，將於明年1月1日起恢復部分定期國際航班，其中也包括越台之間的航班。

根據新的隔離新規，旅客入境時須持有72小時內的PCR陰性篩檢證明，此外還必須完成健康申報，並在手機安裝越南的防疫監測軟體PC-Covid。

▲▼越南新冠肺炎疫情。（圖／路透）

規定指出，旅客入境後將進行為期3天的隔離檢疫，地點包括住家、飯店、旅館、度假村、代表機構駐所、宿舍、生產經營單位的招待所等。待隔離第3天將進行PCR篩檢，若結果為陰性則繼續另外自主健康監測11天。

入境者在居家隔離3天期間不能與其他人接觸也不准外出。至於居家隔離的環境條件要求，根據越方規定，必須有獨立的浴室，也不能採用中央空調等；若居家隔離環境條件不符要求，則須進行集中隔離。

至於未接種疫苗或未接種足夠疫苗劑量的入境者則須居家隔離7天，並於第3天、第7天進行PCR篩檢，若結果為陰性將繼續自主健康監測至滿14天止。

此外，越南衛生部還表示，入境者必須自付篩檢、隔離、健康檢查和治療等相關費用，並鼓勵入境者在第1天自己做快篩。

▲▼ 越南街景。（圖／路透）

越南現行入境隔離檢疫規定是集中隔離7天再加上自主監測健康7天。儘管越南確診數居高不下，近期以來每天都有上萬人染疫，但在疫苗加持下，越南決心開放，以最新的「3+11」取代先前的「7+7」，並准許居家隔離。

越南為防範COVID-19疫情，自去年3月關閉國境，只允許特定商務旅客搭乘特定包機入境，且入境前必須向越方提出申請。越南為振興旅遊業，至近期才開放5省市在疫苗護照架構下試點接待一般國際觀光客。

►蘭蔻香水、歐舒丹香水超級特價快搶！

ET快訊
超狂80元便當！5星級「豪華配菜」撐爆餐盒　網跪求地址
麟洋配復仇成功！三局擊敗世界第18大馬組合　闖進世錦賽8強
濕凍大降溫恐冷氣團探12°C！雷伊「又大又強雨彈」罕見全台開

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

大馬96歲前首相馬哈地「住院檢查」　原因不明

新加坡累計「24人染Omicron」　又有機場員工疑似感染

麥當勞打烊前10分鐘「女客點餐1800」！店員聽一句爆嗆：臭Ｏ子

越南批准入境居家隔離　「3+11」明年上路

快訊／「世界小姐」佳麗確診決賽暫停　選出最美女人再等等

丹麥批准高危族群　服用默沙東「COVID-19口服藥」

富商砸5億蓋「地下15層豪華公寓」連電影院都有 　世界末日也能活

澳洲「充氣城堡」怪風捲上10公尺空中　摔死學童增至5人

史上最慘！疫情重創　印尼峇厘島去年僅有45名外國旅客

終於卸下2年「蝙蝠俠」面具　她開心吶喊：我變公主了

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

27歲女花光120萬積蓄住毛胚屋 省下裝潢費最豪華的地方是廁所

4口住「破洞古厝」擠5坪房間睡覺　70歲阿公扛家計...孫：想長大賺錢

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

前方道路限縮！見鄰車想切按喇叭　駕駛不讓喊：想幹嘛...反被網罵爆

大馬96歲前首相馬哈地「住院檢查」　原因不明

新加坡累計「24人染Omicron」　又有機場員工疑似感染

麥當勞打烊前10分鐘「女客點餐1800」！店員聽一句爆嗆：臭Ｏ子

越南批准入境居家隔離　「3+11」明年上路

快訊／「世界小姐」佳麗確診決賽暫停　選出最美女人再等等

丹麥批准高危族群　服用默沙東「COVID-19口服藥」

富商砸5億蓋「地下15層豪華公寓」連電影院都有 　世界末日也能活

澳洲「充氣城堡」怪風捲上10公尺空中　摔死學童增至5人

史上最慘！疫情重創　印尼峇厘島去年僅有45名外國旅客

終於卸下2年「蝙蝠俠」面具　她開心吶喊：我變公主了

火辣網紅「JoJo立」推公投　性感曲線讓千人激動喊：秒殺土條哥

大馬96歲前首相馬哈地「住院檢查」　原因不明

航空貨運運價高到連航空公司都不好意思再加價　承攬業感覺精神快崩潰

新加坡累計「24人染Omicron」　又有機場員工疑似感染

麥當勞打烊前10分鐘「女客點餐1800」！店員聽一句爆嗆：臭Ｏ子

越南批准入境居家隔離　「3+11」明年上路

邰智源錄音爆哭…唱一半「突掩面潰堤」！盧廣仲暖舉　粉絲全噴淚

漫畫星登場！劉柏園承諾「3年5億」　扶植台灣原創IP宇宙擴張

快訊／「世界小姐」佳麗確診決賽暫停　選出最美女人再等等

麵包店算錯錢…客人狠噴一句話　老闆娘氣到「臉書公審」千人戰翻

黏人虎斑貓「躲媽外套內」熟睡　網見牠困到並軌笑：行動暖爐？

國際熱門新聞

富商砸5億蓋地下15層豪華公寓 　世界末日也能活

卸下蝙蝠俠面具　女娃：我變公主了

充氣城堡怪風捲上10公尺　摔死學童增至5人

麥當勞打烊前點餐1800！店員聽一句爆嗆

地方辣媽曬母女比基尼合照　網驚：根本雙胞胎

最慘！峇厘島去年僅45名外國旅客

丹麥批准高危族群　服用默沙東COVID-19口服藥

手機充整晚傷電池？專家解析6大iPhone迷思

即／世界小姐佳麗確診決賽暫停　選出最美女人再等等

愛女遭殺！母滲透販毒集團追殺10惡徒

這職業一夜情發生最高　半數搞上同事

女醉倒便利商店　遭2男撿屍瘋狂性侵

遊民睡覺被載走　遭垃圾車活活碾碎

末日冰川爆危機　最慘後果曝光

更多熱門

相關新聞

新加坡累計24人染Omicron 又有機場員工疑似感染

新加坡累計24人染Omicron 又有機場員工疑似感染

新加坡衛生部表示，目前已發現24人確定感染Omicron變異株，包括21起境外移入及3起本土案例。另外，又有一名樟宜機場員工確診，且初步驗出感染Omicron。

即／世界小姐佳麗確診決賽暫停　選出最美女人再等等

即／世界小姐佳麗確診決賽暫停　選出最美女人再等等

丹麥批准高危族群　服用默沙東COVID-19口服藥

丹麥批准高危族群　服用默沙東COVID-19口服藥

超狂飯店周年慶！36折「1泊3食」住萬元城市房

超狂飯店周年慶！36折「1泊3食」住萬元城市房

即／印尼漁工飛澎湖才知確診！　53人遭匡列

即／印尼漁工飛澎湖才知確診！　53人遭匡列

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新冠疫情世界疫情社區感染越南東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

王力宏遭爆劈腿BY2妹　網揪1疑點經紀公司回應了！

《玩很大》加入5新成員！　吳宗憲鬆口小隊長人選

小吃漲價10元「客人全跑光」　網揪1致命傷

首次下單蝦皮店到店！他超後悔「寧願寄超商

開店10年首次調漲　小吃店老闆哭：客人全跑光

濕凍大降溫探12°C！強雨彈炸全台

陸第一懶人吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死

陶晶瑩搭高鐵巧遇男星！　悄舉手機偷拍：一路唬爛

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

隱眼戴超過12小時！20歲妹「慘換3次角膜」　已達法定失明

坐過高鐵就回不去　南部人2點打臉：寧願搭台鐵

好市多「秒殺神物」一整貨櫃上架　他終於買到

即／印尼漁工飛澎湖才知確診！　53人遭匡列

吸毒男星3度離婚！　窮到連吃飯錢都沒有

秦偉警官父病逝　是白色恐怖受難者高一生女婿

更多

最夯影音

更多
黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊
小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面