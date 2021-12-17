　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

丹麥批准高危族群　服用默沙東「COVID-19口服藥」

▲▼美國藥廠默沙東集團研發的抗病毒口服藥Molnupiravir。（圖／路透）

▲丹麥批准使用默沙東藥廠的口服藥Molnupiravir。（圖／路透）

中央社哥本哈根16日綜合外電報導

丹麥今天批准長者等可能出現重症的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病患，服用美國默沙東集團（Merck & Co）抗病毒口服藥莫納皮拉韋（molnupiravir）。

歐盟藥品管理局（EMA）仍在對莫納皮拉韋進行審查。隨著確診病例不斷增加，歐盟藥品管理局11月針對成年人服用莫納皮拉韋發布建議。

丹麥衛生局醫療長哈波（Kirstine Moll Harboe）宣布批准有限使用莫納皮拉韋時表示：「我們認為對於COVID-19重症高危族群而言，（利用莫納皮拉韋）治療的優點大於缺點。」

英國上個月成為全球第一個核准使用默沙東集團和Ridgeback Biotherapeutics所聯合研發莫納皮拉韋的國家。默沙東集團表示，已簽約提供共700多萬個療程。

歐盟藥品管理局建議，不需要氧氣支持和症狀有惡化風險的成年人，在出現最初症狀的5天內服用莫納皮拉韋，展開療程。莫納皮拉韋在歐盟稱作Lagevrio。

然而，最近的試驗數據顯示，莫納皮拉韋僅能減少高風險患者的住院率和死亡率30%左右。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►蘭蔻香水、歐舒丹香水超級特價快搶！

ET快訊
超狂80元便當！5星級「豪華配菜」撐爆餐盒　網跪求地址
麟洋配復仇成功！三局擊敗世界第18大馬組合　闖進世錦賽8強
濕凍大降溫恐冷氣團探12°C！雷伊「又大又強雨彈」罕見全台開

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／「世界小姐」佳麗確診決賽暫停　選出最美女人再等等

丹麥批准高危族群　服用默沙東「COVID-19口服藥」

富商砸5億蓋「地下15層豪華公寓」連電影院都有 　世界末日也能活

澳洲「充氣城堡」怪風捲上10公尺空中　摔死學童增至5人

史上最慘！疫情重創　印尼峇厘島去年僅有45名外國旅客

終於卸下2年「蝙蝠俠」面具　她開心吶喊：我變公主了

印度去年針對女性犯罪逾37萬起　性侵、因嫁妝不足虐死新娘常見

特斯拉計程車暴衝巴黎街頭釀1死20傷　公司回應：沒收到安全警報

前女友擁新歡！醋男持刀狂捅他下體「砍斷GG」　法院重判20年

愛女遭擄殺！勇母「滲透販毒集團」追殺10惡徒　3年絕地大復仇

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

27歲女花光120萬積蓄住毛胚屋 省下裝潢費最豪華的地方是廁所

4口住「破洞古厝」擠5坪房間睡覺　70歲阿公扛家計...孫：想長大賺錢

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

飛行少女「獨駕飛機環球」離台了穿紀念T讚：台灣是最最最美國家！

快訊／「世界小姐」佳麗確診決賽暫停　選出最美女人再等等

丹麥批准高危族群　服用默沙東「COVID-19口服藥」

富商砸5億蓋「地下15層豪華公寓」連電影院都有 　世界末日也能活

澳洲「充氣城堡」怪風捲上10公尺空中　摔死學童增至5人

史上最慘！疫情重創　印尼峇厘島去年僅有45名外國旅客

終於卸下2年「蝙蝠俠」面具　她開心吶喊：我變公主了

印度去年針對女性犯罪逾37萬起　性侵、因嫁妝不足虐死新娘常見

特斯拉計程車暴衝巴黎街頭釀1死20傷　公司回應：沒收到安全警報

前女友擁新歡！醋男持刀狂捅他下體「砍斷GG」　法院重判20年

愛女遭擄殺！勇母「滲透販毒集團」追殺10惡徒　3年絕地大復仇

邰智源錄音爆哭…唱一半「突掩面潰堤」！盧廣仲暖舉　粉絲全噴淚

漫畫星登場！劉柏園承諾「3年5億」　扶植台灣原創IP宇宙擴張

快訊／「世界小姐」佳麗確診決賽暫停　選出最美女人再等等

麵包店算錯錢…客人狠噴一句話　老闆娘氣到「臉書公審」千人戰翻

丹麥批准高危族群　服用默沙東「COVID-19口服藥」

外送員保溫箱「掛上娃娃」？超實用功能曝光　網驚：好方便

新竹餐廳老闆「竟是《超偶》冠軍」！　遭疑要「退出歌壇」回應了

天火數位攜手在一起正式進軍鏈遊　NFT角色包昨日全球正式開賣

國小弟自編「甩手舞」！54秒劈腿＋電眼秀翻　3千人看傻：少年舞神

華盛頓智庫提醒台灣選民：反萊豬公投恐加劇台灣被孤立

法鬥熟睡無碼露出「超深事業線」　 媽嗨放道具進深溝...網：夾好緊

國際熱門新聞

富商砸5億蓋地下15層豪華公寓 　世界末日也能活

卸下蝙蝠俠面具　女娃：我變公主了

充氣城堡怪風捲上10公尺　摔死學童增至5人

地方辣媽曬母女比基尼合照　網驚：根本雙胞胎

最慘！峇厘島去年僅45名外國旅客

愛女遭殺！母滲透販毒集團追殺10惡徒

手機充整晚傷電池？專家解析6大iPhone迷思

女醉倒便利商店　遭2男撿屍瘋狂性侵

這職業一夜情發生最高　半數搞上同事

遊民睡覺被載走　遭垃圾車活活碾碎

前女友擁新歡　醋男持刀砍斷他的GG

丹麥批准高危族群　服用默沙東COVID-19口服藥

啤酒炸雞哪個胖？他實測30天對比曝光

怪風捲走充氣城堡　小學生墜10m慘死

更多熱門

相關新聞

超狂飯店周年慶！36折「1泊3食」住萬元城市房

超狂飯店周年慶！36折「1泊3食」住萬元城市房

高雄中央公園英迪格酒店迎來五周年，即日起至3月31日推出「5 GO HIGH」周年慶活動，一泊三食只要5000元能入住原價1萬3800元高級城市景觀房，並享受郵輪式全天候供餐體驗；酒店首次與台灣最大客製化遊艇製造公司嘉信跨界合作，上私人遊艇遊港都賞海景，遊艇派對住房專案12人成行，讓房客一次感受住飯店、搭遊艇、遊高雄的絕妙體驗。

即／印尼漁工飛澎湖才知確診！　53人遭匡列

即／印尼漁工飛澎湖才知確診！　53人遭匡列

考選部：國考試務人員明年須接種兩劑疫苗

考選部：國考試務人員明年須接種兩劑疫苗

採檢結果未出爐漁工赴澎　縣府立即隔離

採檢結果未出爐漁工赴澎　縣府立即隔離

高三生憂學測不敢打BNT　北市規劃補打

高三生憂學測不敢打BNT　北市規劃補打

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新冠疫情世界疫情社區感染默沙東口服藥丹麥

讀者迴響

熱門新聞

王力宏遭爆劈腿BY2妹　網揪1疑點經紀公司回應了！

《玩很大》加入5新成員！　吳宗憲鬆口小隊長人選

首次下單蝦皮店到店！他超後悔「寧願寄超商

小吃漲價10元「客人全跑光」　網揪1致命傷

開店10年首次調漲　小吃店老闆哭：客人全跑光

濕凍大降溫探12°C！強雨彈炸全台

隱眼戴超過12小時！20歲妹「慘換3次角膜」　已達法定失明

陸第一懶人吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死

陶晶瑩搭高鐵巧遇男星！　悄舉手機偷拍：一路唬爛

好市多「秒殺神物」一整貨櫃上架　他終於買到

即／印尼漁工飛澎湖才知確診！　53人遭匡列

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

秦偉警官父病逝　是白色恐怖受難者高一生女婿

坐過高鐵就回不去　南部人2點打臉：寧願搭台鐵

吸毒男星3度離婚！　窮到連吃飯錢都沒有

更多

最夯影音

更多
黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊
小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面