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社會 社會焦點 保障人權

中和10人「棒球隊」狂砸店！惡煞揮棒竟傷到自己急送醫…店家看傻

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區新生街一間小吃店因疫情生意受挫，老闆娘四處借錢周轉，積欠近百萬的債務。如今總算有錢還款，老闆娘16日下午2點多把錢備齊，請各方債主來領錢，結果其中一名債主不滿雙方金額喬不攏，又被趕出門外，因此火大找9人持球棒砸店，怎料其中一名惡煞在狂砸過程中受傷送醫。

▲▼店家外觀。（圖／翻攝自Google maps）

▲雞肉飯店家外觀。（圖／翻攝自Google maps）

據了解，59歲粘姓老闆娘經營雞肉飯的小吃店，因新冠疫情爆發生意差，在外四處借錢導致，積欠近百萬元的債務，最近積極籌錢，訂於16日下午邀請各路債主前往住家拿錢。到了下午2點多，28歲陳姓債主到場後準備拿6萬，結果老闆娘卻只打算還3萬，債主當場傻眼。

▲▼警方將犯人壓制。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲警方迅速將犯人壓制。（圖／記者陳雕文翻攝）

雙方僵持不下，粘姓老闆娘的33歲張姓乾兒子跳出來說，「不拿就拉倒！」，並把陳姓債主趕出去。陳男當場氣炸，找了9名20多歲的惡煞持球棒、鐵棍到場，先把粘姓老闆娘推倒，再對其住處猛砸，張男則站在一旁不敢輕舉妄動。

砸店的過程中，一名來助陣的惡煞揮棒打碎了電視，結果被電視的碎片割傷手臂，當場血流如注，緊急送醫。警方獲報後鎖定惡煞位置，陸續將人逮捕到案，全案依妨害自由、傷害、毀損等罪移請地檢署偵辦。

▼警方將10惡煞逮捕歸案。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼警方將惡煞逮捕。（圖／記者陳雕文攝）

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