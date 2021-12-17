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富商砸5億蓋「地下15層豪華公寓」連電影院都有 　世界末日也能活

▲▼生存公寓內部設施一應俱全。（圖／翻攝自Survival Condo）

▲生存公寓（Survival Condo）是由飛彈發射井改造的地下豪宅。（圖／翻攝自Survival Condo） 

記者林彥臣／綜合報導

在美國有一位擔心世界末日到來的富商霍爾（Larry Hall），利用過去做過政府承包商的經驗，斥資2000萬美元（約新台幣5億）將廢棄的飛彈發射井改造成倒置的豪華公寓大樓，也就是所謂的「生存公寓」（Survival Condo），現在鎖定富商名流為主要客群出售。

根據太陽報（The Sun）報導，今年64歲的霍爾於2010年開始，在堪薩斯州中部興建第一個生存公寓，在疫情大流行之後，在美國、歐洲、亞洲開始接到更多生意。

▲▼生存公寓內部設施一應俱全。（圖／翻攝自Survival Condo）

▲生存公寓蓋在地下61公尺，共有15層樓。（圖／翻攝自Survival Condo）

霍爾說，最初是受到911事件影響才有興建生存公寓的想法，當時他是一個網路業務的企業家，也有過設計和建造數據計算中心的經驗，他於2008年斥資30萬美元，買下第一個飛彈發射井，之後又花費了2000萬美元，將發射景改造成61公尺深，15層樓高，可以容納75人自給自足5年的地下城市。

▲▼生存公寓內部設施一應俱全。（圖／翻攝自Survival Condo）

▲生存公寓內部設施一應俱全。（圖／翻攝自Survival Condo）

這個發射井本身，可以在半英里（約800公尺）內抵擋2000噸當量的核彈頭，這個核彈頭的威力，相當於二戰在長崎投下的「胖子」。

▲▼生存公寓內部設施一應俱全。（圖／翻攝自Survival Condo）

▲生存公寓裡面連電影院都有。（圖／翻攝自Survival Condo）

生存公寓有5個不同的電力系統，有一組風力渦輪機可謂整個系統提供電力，還有2組柴油發電機，也同樣可以為整個設施供電，以及一個電池備用系統，只要儲存足夠的柴油，每組發電系統可以各別發電2年半。

更令人印象深刻的是生活區和便利設施，最初的生存公寓，規劃14個獨立生活區，從售價 50 萬美元的 900 平方英尺的酒店客房式套房，到售價 450 萬美元的3,600 平方英尺（334平方公尺）的多層頂層公寓。

▲▼生存公寓內部設施一應俱全。（圖／翻攝自Survival Condo）

▲生存公寓的游泳池。（圖／翻攝自Survival Condo）

裡面的生活機能一應俱全，游泳池、水療池、電影院、健身房、高爾夫球場、室內射擊場、狗公園、設備俱全的教室、全食超市、醫療中心、魚菜共生實驗室等等。

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