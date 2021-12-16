北韓、中國鐵路貿易停擺2年！剛談妥重啟又變卦　恐要等北京冬奧後

▲北韓與中國的鐵路運輸已經停擺近2年。（圖／達志影像）

記者王佩翊／綜合報導

北韓與中國邊境的鐵路貿易自2020年1月起便全面停擺，時隔近2年，雙方原本11月終於就重啟鐵路貿易達成共識，怎知卻因內蒙古、遼寧省大連市等地疫情再度爆發，導致跨境鐵路運輸再度陷入無限期延遲的窘境。對此，即將要在2月舉辦北京奧運的中國，為了要保障盛會順利舉行，在冬奧前可能都不會考慮重新開放。

根據《韓聯社》引述中國多名消息人士報導，北韓與中國當局已決定在2022年1月31日至2月6日的春節假期以前，不恢復邊境鐵路貿易往來。事實上，黑龍江、遼寧等靠近北韓的東北地區近期疫情再度擴散，導致北韓對重啟鐵路貿易一事的態度也變得消極。

▲北京冬奧將於2022年2月登場。（圖／路透）



據了解，北韓與中國政府原本11月15日已經對重啟鐵路貿易達成共識，原定每月要從丹東往新義州開放月均500節車廂的貨物，入境通關放行時間也定為14天，但卻再度遭遇疫情。遼寧海關11月初才剛接受了準備運往北韓的物資，怎知內蒙古與遼寧地區卻接連爆發新一波疫情，使得跨國鐵路貿易運輸也被無限期延遲。

北韓與中國的貿易往來目前暫時依靠來往於南浦港與青島港、煙台龍口港等的小型船舶。據悉，南浦港的入境通關手續需要90天，而海路的運費最貴曾飆到鐵路的4倍，因此船運主要還是進口必需的化學肥料與建築材料。