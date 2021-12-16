桃園某防疫旅館8確診！鄭文燦公布「完整時間軸」

▲桃園市長鄭文燦召開防疫記者會說明。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

桃園某防疫旅館爆發同棟8人確診(8樓和5樓各有1人，6樓則是有6人)案件，而該旅館16日全面淨空，129名檢疫旅客陸續搭乘遊覽車前往集中檢疫所。對此，桃園市衛生局整理出飯店發生大規模感染的完整時序。

回顧整個案件，因境外移入案16851於12/11自主管理期間確診，而其曾入住該旅館，於11日即時疫調後，匡列了16名接觸者，經採檢皆為陰性，並也針對其足跡進行消毒。指揮中心另於12日會同桃園市衛生局擴大回溯追蹤，並擴大員工採檢37人，結果也均為陰性。

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此外，指揮中心也於13日針對飯店內旅客擴大採檢，以及飯店環境採檢，並針對11月22日後曾入住飯店的旅客回溯採檢；14日防疫團隊前往現場勘查，而市府也偕同疾管署防疫醫師及專家委員現場查看，並備份監視器畫面及公共環境消毒。

一直到15日，指揮中心針對紅區房間辦理清空，包括6樓(17間22人)及確診個案房間上方的房間(22間28人)，共39間50人移出；16日則是整棟防疫旅館進行清空，所有檢疫旅客分批載往集中檢疫所。

對此，桃園市長鄭文燦指出，衛生局主動回溯追查，案16768從越南入境，疫調起來病毒跟其他3案一樣，因此有可能在防疫旅館時，因為環境汙染或其他因素，形成交叉感染，這案也看得出我們防疫旅館安全非常重要，有關防疫旅館安全管理，針對指揮中心所要求部分，我們所有錄影帶都調閱，看有無不當接觸，但目前沒看到，仍在持續看監看中。