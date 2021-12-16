啤酒炸雞哪個胖？他實測30天真實對比曝光　還有1驚人「副作用」

▲維瑟連續30天吃肯德基從75公斤胖到83公斤。（圖／翻攝自IG／＠conanvisser）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名健身網紅為了鼓勵民眾追求健康生活，他嘗試了連續30天吃肯德基，還有連續30天每日喝8到12罐啤酒的實驗計畫。結果他在結束肯德基計畫後，整個人從75公斤胖到83公斤，而且身心也出現狀況，而現在他的30天啤酒計畫剛進行到第10天，結果他發現喝酒的肥胖率更高之外，還有另一個更驚人的「副作用」。

根據《每日郵報》報導，住在澳洲布里斯本的維瑟（Conan Visser）是一名健身網紅，為了讓人們認知到速食和酒精對身心健康造成的嚴重影響，他決定執行連續30天吃肯德基，還有連續30天每日喝8到12罐啤酒的實驗計畫，結果他在炸雞實驗結束後，體重從75公斤飆升至82.6公斤。

▲維瑟為了鼓勵民眾追求健康生活，他嘗試了連續30天吃肯德基計畫。（圖／翻攝自IG／＠conanvisser）



維瑟在TikTok的影片紀錄中提到，除了體重增加8公斤之外，他的心理健康狀況也受到影響，「因為這種飲食方式會讓身體釋放更多血清素，減少多巴胺，因此你不只會感覺沒有動力、不積極、只想坐在沙發上，什麼事都不想做。」

結果他在炸雞挑戰第10天就出現嚴重胃痛，一天要跑四次廁所卻還是嚴重便秘，到醫院檢查後發現，因為缺發纖維攝取，導致他的腸道阻塞，後來依靠瀉藥疏通胃部後，他才完成剩下20天的挑戰。結束30天炸雞挑戰後，他的胃部居然出現寄生蟲，除了靠抗生素外，他還花了16天的時間透過齋戒淨化身體。

現在維瑟正在進行30天啤酒挑戰，現在已進行到第10天，每天必須喝8至12罐酒，而他量體重時發現，執行速食計畫時，他平均每3天胖1公斤，喝酒則在短短7天內就胖了3公斤，比吃炸雞一星期增加的體重還多30％。

維瑟也在TikTok影片中表示，他現在已經開始感到全身疼痛，但他也強調，現在身體也處於異常興奮的狀態，不斷想出門活動，而且最驚人的是，他的性慾開始莫名高漲，但最終還是得等到30天計畫結束之後才能看到整體成效。

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