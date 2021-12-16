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A380走入歷史！　阿聯酋：16日空巴交付最後一架

▲▼空中巴士A380。（圖／路透）

▲空中巴士A380。（圖／路透）

實習記者丁玟華／綜合報導

阿拉伯聯合大公國（UAE）阿聯酋航空（Emirates）宣布，空巴集團（Airbus SE）所打造的末架A380民航機於16日正式交付，因受新冠肺炎（COVID-19）影響，許多航空公司已停用A380，此機型是否能繼續飛行，還是個未知數。

根據《BBC》報導，阿聯酋航空指出，最後一架A380民航機，將於阿拉伯時間12月16日正式交付，這是一個里程碑。該航空公司擁有近半數的A380機種，空中巴士將繼續飛行，但以長遠來看，它的未來仍不確定。

因疫情影響，多家航空公司選擇停止使用A380民航機，有些甚至已經報廢。據了解，A380是世界上最大的客機，在標準配置下，它可以搭載545名乘客，且至多能載運853名。

A380為雙層4發巨型客機（The Double-decker Colossus），擁有80公尺的機翼，以及最大的起飛重量為560公噸，它的內部也非常複雜，包含約530公里長的線束（wiring）。

曾駕駛過A380的前機長塞里（Alex Scerri）表示，A380操作非常容易，是空巴集團的成功之作，且它非常靈活，感覺真的不像一架600噸重的飛機。

 

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