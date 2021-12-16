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CNN：雷伊增強至超級颱風！至少4.5萬人撤離　暴雨水淹及胸

▲▼ 雷伊颱風侵襲菲律賓引發災情。（圖／路透）

▲雷伊颱風侵襲菲律賓引發洪水災情，相關人員協助居民撤離。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

CNN報導，今年第22號颱風雷伊（Rai）目前已增強為「超級颱風」（super typhoon），並以相當於5級颶風的威力，登陸菲律賓錫亞高島（Siargao Island）。菲律賓國家災難機構表示，超過4.5萬人撤離家園前往避難所。目前當地已出現淹水災情，部分地區水淹及胸。

▲▼ 雷伊颱風侵襲菲律賓引發災情。（圖／路透）

雷伊颱風16日上午威力快速增強，並於菲律賓時間下午1時30分左右，以瞬間陣風超過每小時300公里的風速，也就是相當於5級颶風威力登陸錫亞高島。菲媒Rappler指出，這為當地帶來暴雨及極具破壞性的強風。

菲律賓礦產地質局數據顯示，雷伊颱風路徑上的數千個村莊如今爆發洪災與土石流的風險極高，因為早在本周當地就已降下大雨。

▲▼ 雷伊颱風侵襲菲律賓引發災情。（圖／路透）

預測指出，雷伊將貫穿菲律賓中南部地區，料棉蘭老島北部蘇里高省（Surigao Province）將出現災情，中部群島維薩亞斯地區（Visayas region）多個省份也將遭受颱風侵襲。截至15日晚間，蘇里高省已有2600多人撤離家園；依據當地照片，體育館被當成避難所使用，大廳搭起塑膠帳篷，許多人睡在地上。

與此同時，依據菲律賓國家災難機構16日統計，在維薩亞斯東部地區，有超過4.5萬人已撤離至政府避難中心。

氣象局（PAGASA）警告，風暴潮可能達數公尺高，並在低窪地區引發洪災。目前多間航空公司取消數十個航班，當局暫時關閉數十個港口，上千人滯留港口。目前人道救援組織已在當地與地方政府機構合作，協助疏散作業，做好防颱準備工作。

▲▼ 雷伊颱風侵襲菲律賓引發災情。（圖／路透）

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