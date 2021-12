特斯拉計程車暴衝巴黎街頭釀1死20傷　公司回應：沒收到安全警報

▲特斯拉暴衝巴黎釀1死20傷。(圖/路透社)

實習記者廖翊慈/綜合報導

一輛特斯拉廠型的計程車於本月11日在法國巴黎暴衝釀成死傷,肇事司機聲稱,「當時有踩剎車,但車子卻加速了」,整起事件已經進入司法程序調查中。法國交通部表示,特斯拉歐洲公司的首席執行長曾向政府官方說道,「沒有收到任何Model 3的安全警報」。

根據《路透社》報導,當天晚上肇事計程車司機載著家人出門用餐,等待紅綠燈時,車子突然暴衝撞上前方白色的廂型車,以及一旁的自行車騎士,甚至波及到20多名路人,造成1人死亡20人受傷,其中有3人仍在加護病房中。根據影片畫面,車輛左側被壓扁,左前輪塌陷,擋風玻璃嚴重碎裂,車體毀損程度相當高。

綜合外媒,發生事故的特斯拉車輛屬於法國最大的計程車行G7,目前車行已全面禁止使用Model 3,並將車子送回檢查廠配合政府部門調查,而肇事司機目前也在接受司法調查中,且聲稱「有踩剎車,但車子停不下來」,交通部長巴蒂斯特·傑巴里(Jean-Baptiste Djebbari)表示,特斯拉歐洲公司的首席執行長曾向他們說道,「沒有收到任何有關於Model 3的安全警報」,認為沒有機械技術性上故障的跡象。

特斯拉歐洲公司的首席執行長的主張,是根據汽車製造商從車輛上的傳感器和攝像頭,所收集出的詳細數據,並向調查人員提供了相關技術數據進行確認。美國汽車安全監管機構在去年,針對200多起關於特斯拉汽車突然加速的案件,進行了調查,但後來稱這些事故是由「踏板誤踩」引起的。

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)認為,監管機構的調查中沒有考慮到軟體的缺陷,法國調查人員將軟體設備視為潛在事故因素,疑似為自動駕駛系統無法準確偵測到前方,而導致事故發生。

