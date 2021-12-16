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莫德納第3劑抗Omicron效力曝光！增加20倍抗體　僅是原始毒株一半

▲▼莫德納疫苗。（圖／路透）

▲莫德納第三劑加強針可讓體內抗體增加20倍，但仍遠低於對抗原始毒株的效力。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

變種病毒Omicron傳播力驚人，現階段的疫苗幾乎無法阻擋感染，而莫德納（Moderna）疫苗最新實驗結果指出，若接種第三劑加強針可讓體內抗體增加20倍，但仍遠低於對抗原始毒株的效力。

根據《法新社》與《每日郵報》報導，根據15日公布的實驗數據顯示，施打兩劑莫德納疫苗對Omicron病毒的效力遠低於對其他毒株的效力，其產生的中和抗體比原始毒株少了50倍；不過在施打加強針後，抗體水平增長了20倍，但依舊比對抗原始毒株的效力低了超過一半。

杜克大學（Duke University）病毒學家蒙特菲里奧（David Montefiori）表示，這項結果顯示，接受加強針非常重要，尤其對老年人或是患有其他疾病的高風險族群。目前莫德納加強針的劑量為50微克，是前兩針劑量的一半，該公司表示，他們正在收集施打100微克的相關數據。

近來研究皆指出，現階段的疫苗都無法充分防範Omicron病毒，如唯一的單劑疫苗嬌生（Johnson & Johnson）對Omicron幾乎沒有任何保護作用；輝瑞BNT上星期公布的數據顯示，必須接種三劑疫苗才能有效建立防護力。

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