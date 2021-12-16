前女友擁新歡！醋男持刀狂捅他下體「GG被砍斷」　法院重判20年

▲英國33歲男子康利夫被法院重判20年。（圖／翻攝自推特／@GMPLeigh）



記者張方瑀／綜合報導

英國33歲男子康利夫（James Cunliffe）和前女友分手後仍糾纏不清，結果某天看到前女友和新歡在家中約會時，竟醋意大發直接持刀朝新歡下體狂砍，導致對方陰莖幾乎被砍斷，而前科累累的康利夫也被法院重判20年徒刑。

根據《每日郵報》報導，康利夫和前女友瑪瑟（Shannon Mather）分手後仍糾纏不清，瑪瑟甚至已到法院申請禁制令，要求康利夫不准接近她。沒想到康利夫在11月底返回兩人先前的同居處拿衣服時，撞見瑪瑟和新男友格曼（Peter German）在家中約會，他竟醋意大發，直接衝上前猛揍對方，接著又衝進廚房拿刀。

康利夫拿著長刀朝著格曼狂砍，他的陰莖被砍斷、睪丸也嚴重受傷，肺部更是被利刃刺穿，頭部、手臂和腹部都被刺傷，在醫院打了5天的嗎啡後才出院。格曼回憶起當時的狀況表示，「他想把我的生殖器砍下來，他是故意的，他拿刀朝我腿中間砍的時候，我想這是真的，他要在這裡殺了我，我看到不斷流出來的鮮血，真的以為我會死在地上。」

康利夫闖入家中砍人前，還傳簡訊跟瑪瑟說，「相信我，我能接受被判終身監禁，你最好他媽的不要嚇唬我。」法院指出，康利夫犯案後逃回叔叔家，還換了一件新的上衣後跟叔叔說，「我剛剛捅了別人一刀，我要去商店買些罐頭，10年後再見了。」

法院表示，康利夫擁有32項前科．包含普通攻擊、持有攻擊性武器、毆打、刑事損害、毆打急救人員等，加上瑪瑟持有禁制令，因此對他重判20年有期徒刑。

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