蘋果居家工作延長！員工可拿2.8萬獎金　疫情嚴峻關閉3門市

▲蘋果公司將提供每位員工1000美元獎金，用於滿足在家工作的需求 。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）表示，蘋果原訂於明年2月1日所有人都必須返回辦公室上班，但由於Omicron病毒來襲，因此決定全面延後實行，不過會額外提供員工1000美元的獎金。另外蘋果也恢復了所有門市的口罩禁令，且因員工染疫人數上升，暫時關閉了三間門市。

根據《彭博社》報導，庫克15日在最新的員工備忘錄指出，原訂於明年2月1日所有人都必須返回辦公室的計畫，受到於Omicron疫情的影響將全面延後，目前尚無確切時間。庫克強調，目前辦公室仍然開放，員工仍可自由進出，同時鼓勵員工接種疫苗並施打加強劑，「這是保護你和社區最好的方式。」

蘋果在今年已經4次延後辦公室回歸計畫，並在上個星期恢復門市的口罩禁令，同時因為多名員工染疫，所以關閉了位在佛州邁阿密、馬里蘭州安納波利斯（Annapolis）和渥太華的門市。

庫克也在備忘錄中表示，蘋果公司將提供每位員工1000美元（約台幣2.8萬元）獎金，用於滿足在家工作的需求，包含零售店的員工都能領取獎金。此外，儘管屆時恢復重返辦公室，仍然會採取分流上班，每周一、二和四進辦公室，其餘時間可在家工作，另外還有額外給予一個月的在家工作時間。

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