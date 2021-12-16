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美前總統甘迺迪遇刺案再度解密　近1500份機密文件釋出

▲▼美國15日公布數千頁前總統約翰‧甘迺迪（John F Kennedy）遇刺案機密文件。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國釋出的文件總計1491份。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國當局今天公布數千頁前總統約翰‧甘迺迪（John F Kennedy）遇刺案機密文件，儘管官方早定調他是被歐斯華（Lee Harvey Oswald）槍殺，案情仍疑點重重，衍生不少陰謀論。

中央情報局（CIA）與聯邦調查局（FBI）檔案顯示，美國調查人員既深且廣地佈網，想查出歐斯華1963年11月22日是否與人共謀犯下這起震驚世界的槍擊案。

文件顯示，從蘇聯情報部門、非洲共產黨組織，到義大利黑手黨，調查人員追查各種線索。文件也顯示美國耗盡心力試圖監視並影響古巴卡斯楚（Fidel Castro）的共產黨政府。歐斯華在古巴有熟人，甘迺迪也曾試圖推翻卡斯楚政府。

今天釋出的1491份文件張貼在國家檔案局（National Archives）約翰‧甘迺迪遇刺檔案（JFK Assassination Records）頁面，其中包括許多長篇報告。國家檔案局原本就有數以萬計與甘迺迪之死及後續調查相關列表。

甘迺迪遇刺案陰謀論滿天飛，許多人不接受歐斯華獨力犯案的說法，一些人認為身為共產主義同情者的歐斯華是被古巴或蘇聯唆使犯案，也有人仍認為，甘迺迪的政治對手可能是這起行刺案的根源。

4年前，時任總統川普受到1992年的法律約束，將遭到美國情報機關扣住的遇刺案部分資料解密。

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