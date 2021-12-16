Omicron、Delta、流感三毒夾攻　美憂1月「疫情完美風暴」強襲

▲美國聯邦公衛官員警告，最快明年1月面臨Omicron引爆的感染浪潮。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國高級聯邦公衛官員14日警告，根據疾病管制與預防中心（CDC）最新模型預測，Omicron在該國迅速傳播，流行率一周內躍升7倍，最快明年1月將掀起災難性的感染浪潮；如果預測成真，加上Delta病例持續激增，以及每年流感高峰期，恐怕形成「三重打擊」的疫情風暴，壓垮醫療體系。

《華盛頓郵報》報導，CDC根據模型預測，在簡報會上提出Omicron傳播的2種可能前景，除了上述的最糟狀況以外，也可能在明年春天爆發較小規模的Omicron感染潮，但目前仍不清楚，哪一種情境的可能性更大。

全美50州衛生首長協會（ASTHO）醫療長普萊西亞（Marcus Plescia）也出席了簡報會，他表示，CDC通常措詞謹慎保守，如今卻直言「我們必須讓人們作好準備」，「讓我更加警覺也非常擔心。」

另一名與會的聯邦公衛官員匿名透露，「他們正以最高層級思考這些資訊，思考如何讓大眾理解，這些情況意味著什麼，看起來真的很嚇人……我們必須認真看待這種可能性。」

▲美國公衛官員及藥廠高層表示，現行2劑疫苗方案加上加強針，能夠有效對抗Omicron。（圖／達志影像／美聯社）



官員們引述初期數據表示，在很大程度上，接種第3劑族群能免於Omicron引發的重症及死亡，但目前美國接種加強針的人口比例相對仍低，2億名完整接種者中，僅5500多萬人注射第3劑。

美國聯邦政府、一些藥廠高層目前不贊同調整疫苗配方，或者研發專門對抗Omicron的疫苗，因為根據目前數據，現行疫苗加上第3劑，即可提供有效防護力。此外，研發新疫苗將造成廣泛影響，若時機太早，反而限制對抗未來其他變異珠的能力。專家也坦言，不可能一直調整疫苗，或者給予不同加強針，因為缺乏足夠的生產能力與其他資源。

值得注意的是，莫德納醫療長柏頓（Paul Burton）警告，若患者同時感染Omicron、Delta，很可能在被感染細胞內互換DNA，導致更棘手的超級新變種出現。他引述南非研究數據表示，患者的確能夠同時染上2種病毒，尤其免疫功能較差族群，而英國目前確診人數極高，Delta與Omicron病例都很可觀，出現混種新病毒的機率也進一步提高。