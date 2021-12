怪風捲走充氣城堡　小學生全被拋飛「急墜10公尺」2童當場慘死

▲澳洲一所小學的充氣城堡被吹走,導致至少2童死亡。(圖/翻攝Twitter@MonteBovill)

記者吳美依/編譯

澳洲塔斯馬尼亞州今(16)日發生悲劇事件,西爾克雷斯特小學(The Hillcrest Primary School)正在舉行活動,慶祝學年結束,未料一座充氣城堡竟被強風吹起,拋到高空中後墜地,多名學生從32英尺(約10公尺)高空重摔墜地,導致至少2名孩童死亡、數人重傷。

Some pretty devastating images coming out of Tasmania showing the scene at this bouncy castle incident.



One child has died and others are critically injured.



Images via @abcnews. pic.twitter.com/Ok8FluCEzO