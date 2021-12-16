82歲嬤「封穴27年」給了他！與36歲嫩尪團聚　今年聖誕要天天床戰

▲82歲英國奶奶嫁給比她年輕46歲的埃及男子。（圖／翻攝自Facebook／Iris Jones）



記者吳美依／編譯

英國82歲老奶奶艾瑞絲（Iris Jones）去年嫁給36歲埃及丈夫穆罕默德（Mohamed Ahmed Ibriham），卻因簽證延誤，分隔兩地將近一年，直到11月終於團聚。她透露，自己長達27年沒有性生活，直到遇上老公，才發現性愛如此美好，2人如今試圖彌補錯失的相處時光，在即將到來的聖誕假期，打算天天在床上度過。

艾瑞絲向雜誌Closer透露，假期期間「穆罕默德和我只會待在床上。」他們沒有虔誠信仰，因此決定略過送禮及大餐，低調慶祝，「我們會吃乳酪配吐司，接著是肉餡餅及鮮奶油，然後我要吃掉他的身體。」

▲艾瑞絲打算在床上與老公度過聖誕假期。（圖／翻攝自Facebook／Iris Jones）



艾瑞絲害羞地說道，夫妻倆相處的生活非常美妙，她回憶2人共度的第一晚時表示，自己彷彿「又變回處女」，「這是如此令人愉悅，也是我第一次享受做愛。」

《每日星報》報導，艾瑞絲2019年透過臉書認識穆罕默德後，2人瘋狂墜入愛河，並於交往1年後結婚，由於年紀相差46歲，多次躍上新聞版面。許多網友紛紛表示，男方只是為了錢出賣身體，但艾瑞絲10月嚴正反駁，「我不是那種會被騙的女人，他從來沒有要過我的錢，我們所有費用都是AA制。」

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