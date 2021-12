CNN：雷伊恐增強為「超級颱風」如5級颶風！菲災難警報升至最高級

Meanwhile Typhoon Rai has gone NUTS on final approach to the Philippines. This is not good. pic.twitter.com/mPuSW7rrwO

記者張方瑀/綜合報導

目前位於菲律賓南部的颱風雷伊(Rai)已於16日上午增強為中颱,而CNN報導也指,雷伊的威力正在迅速增強,可能會成為相當於5級颶風等級的超級颱風。菲律賓中南部地區已出現間歇性暴雨,氣象單位預計登陸後可能會將災難警報提到最高的4至5等級。

根據CNN報導,雷伊正在菲律賓東南部地區逐漸增強,目前風速為每小時215公里,相當於4級颶風,整個地區條件有利颱風發展,包括溫暖海水與較低的風切(wind shear),讓雷伊在過去24小時內從熱帶風暴增強為具有「潛在災難性」的颱風。

