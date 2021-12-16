CNN：雷伊恐增強為「超級颱風」如5級颶風！菲災難警報升至最高級

Meanwhile Typhoon Rai has gone NUTS on final approach to the Philippines. This is not good. pic.twitter.com/mPuSW7rrwO — Marc Weinberg (@MarcWeinbergWX) December 15, 2021

記者張方瑀／綜合報導

目前位於菲律賓南部的颱風雷伊（Rai）已於16日上午增強為中颱，而CNN報導也指，雷伊的威力正在迅速增強，可能會成為相當於5級颶風等級的超級颱風。菲律賓中南部地區已出現間歇性暴雨，氣象單位預計登陸後可能會將災難警報提到最高的4至5等級。

根據CNN報導，雷伊正在菲律賓東南部地區逐漸增強，目前風速為每小時215公里，相當於4級颶風，整個地區條件有利颱風發展，包括溫暖海水與較低的風切（wind shear），讓雷伊在過去24小時內從熱帶風暴增強為具有「潛在災難性」的颱風。

Typhoon Rai is rapidly strengthening east of the southern Philippines and may be on the verge of becoming a super typhoon. The storm is on track to slam the southern and central portions of the country Thursday. https://t.co/6Qq5qmj5wz — CNN International (@cnni) December 16, 2021

聯合颱風警報中心（The Joint Typhoon Warning Center）預估雷伊颱風還會持續增強，可能會成為時速將近260公里的超級颱風，等級相當於5級颶風。菲律賓大氣地球物理和天文服務管理局（PAGASA）也表示，受到外圍環流影響，中南部地區已出現間歇性暴雨，預計登陸後可能會將災難警報提到最高的4至5等級，沿海地區將處於出現3至4公尺的風暴潮（storms surge）狀態。

CNN指出，西太平洋地區的12月颱風其實並不罕見，雖然主要高峰期在夏末至秋初，但過去10年裡已經有數個冬季颱風重創菲律賓。如2011年12月的輕颱瓦西（Washi）登陸菲律賓南部，帶來強輛降雨並引發土石流，造成超過1000人死亡；而2012年12月的強颱寶發（Bopha）同樣造成千人死亡。

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