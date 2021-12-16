Omicron「傳播超快」關鍵曝光　病毒複製量比Delta多70倍

▲新冠變異株Omicron已經入侵多國。（圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者吳美依／綜合外電報導

香港大學最新研究發現，與Delta病毒相比，Omicron更容易感染人類支氣管，在支氣管組織裡，24小時內的病毒複製量多了70倍，增長速度較快，可能是更容易傳播及感染他人的原因之一；但在肺部組織裡，Omicron病毒複製量卻少了9成，被認為是較不容易引發重症的指標之一。

此論文的初步數據已發表在網路上，但尚未經過同儕審查。研究第一作者陳志偉醫師（Michael Chan Chi-wai）表示，如果病毒非常具傳染力、感染更多人，即使本身致病力較低，仍可能造成重症及死亡，「Omicron變異株可能部分逃脫過去感染及疫苗產生的免疫，整體威脅很可能非常顯著。」

儘管如此，陳志偉仍強調，此研究結果必須謹慎解釋，因為重症不只取決於病毒複製速度有多快，也取決於患者的免疫反應，尤其是否造成「細胞激素風暴」（cytokine storm），也就是大量免疫細胞反應過度後失控，在肺部引發嚴重發炎症狀，導致重症死亡的情況。

美國路易斯安那州立大學（LSU）副教授卡米爾（Jeremy Kamil）談及此研究時表示，「Omicron在支氣管組織裡複製得非常好，甚至比Delta或原始病毒都好得多，可能在某種程度上，促進人際散播及傳染的優勢。」此外，Omicron可能逃脫中和抗體的能力，也是迅速傳播的重要因素之一，「它很可能在已施打疫苗的人群之間很好地傳播，尤其那些最近尚未接種加強針的人。」