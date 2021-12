快訊／多明尼加飛機迫降「跑道上墜毀」　機上9人全罹難

▲機上載2名機組員及7名乘客。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/編譯

多明尼加一架私人飛機15日起飛,原定飛往美國佛州邁阿密,但起飛後才過15分鐘,就在另個機場進行緊急迫降,且降落過程中在跑道上墜毀,機上9人全數罹難。

CNN報導,機上當時載2名機組員及7名乘客,但當局現階段尚未公布相關細節,墜機及迫降原因尚待釐清。

依據Flightradar 24資訊,這架班機在多明尼加的伊莎貝拉國際機場(La Isabela International Airport)起飛之後,但過沒多久,班機在不遠處的亞美利加國際機場(Las Americas International Airport)緊急迫降,但最終墜毀跑道。

飛機營運商Helidosa Aviation Group稍早證實,機上有9人罹難,其中1人為多明尼加籍,其餘6人為外籍旅客。但並未說明外籍旅客所屬國籍。

