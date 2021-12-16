手機充整晚傷電池？上滑關App省電？　專家解析6大iPhone使用迷思

▲3C部落客解析iPhone的6大使用迷思。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

現代社會人手一支智慧型手機，許多功能更直接成為我們生活的一部份，不過對於該如何正確使用智慧型手機才能更省電、更耐用，總是有許多「都市傳說」。日媒就特地找來單月瀏覽人次超過50萬的3C部落客解析，6個人們在使用iPhone上的迷思，其中更有部分直接打破外界一直以來的猜測。

專攻蘋果產品的日本3C部落客「ばんか」日前在日媒All About撰文表示，通常很多人買了iPhone之後不需要認真閱讀說明書，就能很快上手，而這也是iPhone的優點之一，不過正因此如此，在使用過程中經常會出現某些迷思，或是不太為人所知的正確使用方式。

一、別再刻意上滑關閉App

很多人使用手機時會順手上滑到後台關閉App，然而事實上，這樣的動作反而可能更耗電。由於iPhone會將暫時沒有使用的App自動執行待機模式，因此就算是沒有完全關閉，也不會耗損電量，然而不斷開開關關App反而會造成電力的耗損。他也提醒，雖然不會導致大規模的電量消耗，但是如果沒有特別的理由，基本上還是不要開開關關比較好。

二、「不可以睡覺時充電」都是騙人的

由於iPhone使用的是鋰電池，很多人都會認為，「手機長時間處於電量0%或是100%」、「在電量100%的情況下持續充電」會造成電池耗損，然而事實上，iPhone擁有電池充電最佳化的功能，也就是說，手機會自動學習使用者的每日充電習慣，一旦電量充到80%，就會降低充電速度。

例如，使用者平常習慣晚上11時就寢、7時起床，那麼iPhone會自動在半夜充滿80%時，減緩充電速度，然後在上午7時左右讓手機剛好充滿100%。

三、「不可以使用非原廠充電器」是騙人的

雖然很多人會有原廠迷思，認為非原廠的充電器可能會造成危險，然而事實上，就算不是原廠，只要是通過「MFi認證」的充電器，就有一定的保障。不過如果是沒有「MFi認證」標示的非原廠充電器還是不要使用比較安全。

四、手機應該適時重開機

許多人習慣長期不關機，但使用iPhone時，最好還是定期將電源關閉，重新開機比較好。事實上，不論是像iPhone這類智慧型手機或是電腦，只要持續使用，快取和負荷量就會不斷累積，導致運轉速度降低。因此適時地重開機，可以維持iPhone的使用速度，頻率大約1週1次即可。

五、「沒使用時Wi-Fi和藍芽時，應該關閉」部分真實

Wi-Fi和藍芽如果長期處於開啟狀態，會不斷自動尋找連線對象，導致電力耗損，然而在使用AirDrop、Sidecar或是個人網路共享時，還是需要打開Wi-Fi和藍芽。所以所謂「沒有在使用時」的定義很難區分，還是需要靠使用者自行判斷。

六、允許App追蹤個人資訊

每當使用App時，會跳出允許App追蹤個人資訊的頁面，很多人會習慣性認為有資安危機，因此按拒絕，不過事實上，這個功能僅會參考使用者個人部分資訊，並藉此露出適合的廣告，就算允許，基本上也不會出現個資遭到惡用或是外流的危機，因此還是可以依照個人選擇來決定。