肯德基爺爺「換臉金正恩」賽車塗裝　他遊戲帳號被停權8000年

▲網友創意設計慘遭官方停權帳號。（圖／翻攝reddit）

記者張靖榕／綜合報導

知名電玩遊戲「極限競速5」（Forza Horizon 5）深獲玩家喜愛，賣點之一就是讓玩家自由設計車輛塗裝，精美呈現個人化車輛外觀行駛在道路上的風景，但一名玩家將塗裝惡搞升級成「肯德基金正恩爺爺」賽車，讓北韓領導人金正恩搖身一變成知名連鎖炸雞店創始人，立刻吸引其他玩家關注，卻沒想到突然被官方懲罰封鎖帳號，解鎖期限是8000年。

外國網站「Geek Culture」指出，雖然現在網際網路盛行，「極限競速5」也開放讓玩家自由設計賽車外觀塗裝，「但創意自由可能真的沒有玩家想的那麼自由」。知名論壇reddit上日前出現一串熱門討論串，一名玩家在自己的車輛上，把肯德基爺爺的經典半身像換成北韓領導人金正恩，還讓金正恩穿上肯德基制服、圍裙以及領結，更寫下「世界核平」（#SendNukes），創意表現獲得許多玩家網友的讚賞。

▲賽車後方tag「世界核平」（#SendNukes）。（圖／翻攝reddit）

不過「玩過火」的惡搞創意很快引來官方嚴厲制裁，該名玩家立刻被封鎖帳號長達7978年，代表從2021年算起，要到西元9999年才能解鎖帳號。官方決定引起網友不滿，但報導指出「封號」的決定不是開發商「Playground Games 」做出的，而是該遊戲的執行團隊「Turn 10 Studios」。

reddit網友紛紛留言，部分人質疑團隊自我審查，「這根本狗屎」、「8000年是什麼概念」、「還記得金正恩是怎麼殺了那個私下海報的人嗎」、「我看到一輛車塗裝寫著『2024支持川普』」、「我以前會惡搞川普，把動畫女主角的臉換成川普，完全就是為了好玩，為什麼金正恩就不行？」