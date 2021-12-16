日本第一牛郎羅蘭大吃台灣美食　這款「本土飲料」竟讓他上癮

記者崔子柔／綜合報導

日本「第一牛郎」羅蘭（Roland）憑完美外型、高超社交力，不陪睡、不陪酒創下年收高達3億日圓的紀錄（約新台幣8600萬元），成為日本牛郎界的奇蹟，並在去年開啟YouTuber之路，他在14日發布的影片中，品嚐不少台灣美食，喝下「黑松沙士」後甚至有上癮的感覺。

羅蘭的新影片找了曾在台灣待過的YouTuber「三原JAPAN」合作，三原帶了皮蛋、奶油蝦球、香腸、雞排、滷肉飯等台灣常見的食物讓羅蘭品嚐。

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▲羅蘭吃滷肉飯、羅蘭喝沙士。（圖／翻攝自YouTube／THE ROLAND SHOW）



羅蘭認為，台灣的食物口味都偏甜，不過還蠻好吃的，特別的是，他喝下一口「黑松沙士」後，馬上放下說「這我不行」，認為喝起來像是小時候看醫生時，醫院會給的甜甜的藥，不斷質疑「有沒有放藥？有藥的味道」、「台灣人覺得好喝嗎」，不過羅蘭在不知不覺間頻頻拿起來喝，「好不甘心，開始能喝了，有點上癮」。

影片吸引不少台灣人觀看，並紛紛留言表示，「我要被羅蘭喝黑松沙士笑死了，看起來高高在上的樣子，個性卻又那麼可愛親民」、「羅蘭人好好喔，什麼都願意嘗試吃」、「黑松沙士不管男女老幼都有喝啊，不是只有阿伯啦」、「羅蘭好可愛，原本很排斥沙士結果越喝越起勁」、「羅蘭先生既然能夠適應滷肉飯和黑松沙士，來台灣的時候，真的可以嘗試一下臭豆腐」。